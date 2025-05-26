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🎥 Сборная лучших игроков в истории от Пола Скоулза. Себя оставил за бортом, включил пятерых одноклубников

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Журналисты Daily Mail попросили Пола Скоулза составить символическую сборную лучших футболистов в истории – без каких-либо ограничений. Себя легенда «Ман Юнайтед» скромно проигнорировал, зато вспомнил нескольких одноклубников.

Голкипер: «О боже, вы меня врасплох застали. [Петер] Шмейхель».

Правый защитник: «Гари Невилл».

Два центральных защитника: «Рио Фердинанд и Яп Стам».

Левый защитник: «Роберто Карлос».

Правый полузащитник: «Сюда я поставлю [Зинедина] Зидана».

Пара центральных полузащитников: «Лука Модрич, Тони Кроос» 

Левый полузащитник: «Так много хороших игроков… Роналдиньо».

Два форварда: «[Лионель] Месси и [Криштиану] Роналду». 

Как вам команда Скоулзи?

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Сборная лучших игроков сезона от The Athletic. У фанатов есть претензии – в команде нет Ямаля и других звезд 😡

logoПол Скоулз
logoПетер Шмейхель
logoРио Фердинанд
logoГари Невилл
logoЯп Стам
logoРоберто Карлос
logoЗинедин Зидан
logoЛука Модрич
logoТони Кроос
logoРоналдиньо
logoЛионель Месси
logoКриштиану Роналду
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