🎥 Сборная лучших игроков в истории от Пола Скоулза. Себя оставил за бортом, включил пятерых одноклубников
Журналисты Daily Mail попросили Пола Скоулза составить символическую сборную лучших футболистов в истории – без каких-либо ограничений. Себя легенда «Ман Юнайтед» скромно проигнорировал, зато вспомнил нескольких одноклубников.
Голкипер: «О боже, вы меня врасплох застали. [Петер] Шмейхель».
Правый защитник: «Гари Невилл».
Два центральных защитника: «Рио Фердинанд и Яп Стам».
Левый защитник: «Роберто Карлос».
Правый полузащитник: «Сюда я поставлю [Зинедина] Зидана».
Пара центральных полузащитников: «Лука Модрич, Тони Кроос»
Левый полузащитник: «Так много хороших игроков… Роналдиньо».
Два форварда: «[Лионель] Месси и [Криштиану] Роналду».
Как вам команда Скоулзи?
🎥 «Вот дерьмо! Мы не сможем уничтожить Нани!» Патрис Эвра вспомнил, как было тяжело молодежи в «МЮ» Фергюсона 🤯
🎥 Мбаппе первый сейчас, Месси – в истории. Пол Скоулз назвал лучших и легендарных игроков по всем позициям
Сборная лучших игроков сезона от The Athletic. У фанатов есть претензии – в команде нет Ямаля и других звезд 😡
Можно назвать абсолютно других 11 человек, и команда будет не слабее