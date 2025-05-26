«Арсенал» установил клубный антирекорд. Такое случилось впервые за 101 год 🤯

«Арсенал» вновь завершает сезон Премьер-лиги на втором месте. Зимой «канониров» настигла эпидемия травм игроков атаки: под конец февраля из здоровых атакующих футболистов остались только Мерино и Троссард.

Лучшим бомбардиром «канониром» в АПЛ стал Кай Хавертц, за 23 матча в английском первенстве немец забил девять голов. Второе место разделили Леандро Троссард и Габриэл Мартинелли, на счету которых по восемь мячей.

Лучшие бомбардиры «Арсенала» в АПЛ сезона-2024/25

«Арсенал» установил клубный антирекорд: впервые за 101 год ни один игрок «канониров» не набрал двузначных показателей по голам в чемпионате. В последний раз с лондонцами такое случалось в сезоне-1923/24.

Результаты лучших бомбардиров «Арсенала» в АПЛ за последние 100 лет:

Что думаете о такой статистике?

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