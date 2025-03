🎥 Ричардс вспомнил забавную историю знакомства с Салахом. Мо спутал Майку с клубным водителем 

В сезоне-2014/2015 судьба свела Майку Ричардса и Мохамеда Салаха во «Фиорентине». Прошли годы, египтянин с теплом вспоминает о бывшем одноклубнике, который сегодня блистает на спортивном телевидении:

«Майка – один из самых сумасшедших парней, которых я когда-либо встречал, он правда очень хороший человек».

В эфире передачи A League of Their Own ведущий напомнил Ричардсу эти слова Салаха. Англичанина такая характеристика удивила, он рассказал, как познакомился с нынешней звездой «Ливерпуля»:

«У него [Салаха] тогда не было прав, поэтому я, по сути, был его водителем. Однажды мы поехали на тренировку, это было еще до того, как мы успели познакомиться, и он подумал, что я клубный водитель».

Энтони Гордон, ставший гостем передачи, не поверил в историю Майки, но Ричардс заверил: «Вот я сейчас вообще не шучу!»

«Как он понял, что ты не клубный водитель?» – спросил ведущий.

«Ну, я вышел из машины и пошел на тренировку», – ответил Майка.

«Он [Салах] тогда подумал: «А этот водитель неплох в футболе», – пошутил Джейми Реднапп, сидевший в студии.

В Италии Майка и Мо провели вместе всего семь матчей – 491 совместную минуту на поле. Зато воспоминания друг о друге остались на всю жизнь.

