«Он был несчастлив». Билич рассказал о взаимоотношениях Клоппа и Салаха

Экс-тренер «Вест Хэма» Славен Билич, который руководил саудовским «Аль-Иттихадом» в течение пяти месяцев с сентября 2018 года по февраль 2019 года, рассказал об интересе саудовского клуба, а также о том, что Салах был несчастлив под руководством Клоппа.

Выступая на подкасте The Line Up , Билич сказал: «Под руководством Арне Слота в этом сезоне определенно произошли изменения, так как, побывав в прошлом году в Саудовской Аравии, я знаю, что он [Салах] был несчастлив под руководством Юргена Клоппа, и мы ожидали, что он переедет».

«Вся Саудовская Аравия была готова к нему, и он стал бы звездой лиги. Насколько мы все понимали, дело было сделано, и Мо Салах собирался присоединиться к «Аль-Иттихаду».

«Я не удивлен, что он не перешел. Он знает, что если захочет уйти из «Ливерпуля», его пригласят. В Саудовской Аравии это не годичный проект «бери или уходи».

Неопределенное будущее Салаха в «Ливерпуле» продолжает оставаться главной темой для разговоров . Еще в январе лучший бомбардир АПЛ заявил, что клуб «далек от какого-либо прогресса» в вопросе заключения нового соглашения.