Пиратские повязки на тренировке итальянского клуба. Зачем?

Итальянские медиа поймали необычные кадры – игроки «Пескары» из Серии С тренировались с пиратскими повязками на глазах.

И этому есть объяснение.

Закрытые глаза – меньше усталости, больше техники

Метод ввел главный тренер клуба Сильвио Бальдини. Считает, что так можно дольше удерживать высокий уровень концентрации, а также снизить ощущение усталости. Опирается на исследования, согласно которым при завязанных глазах мозг занят компенсацией помехи зрению и посылает меньше сигналов о физическом истощении.

Повязки на глаза на тренировках используют и в боксе – отчасти для того, что улучшить чувство дистанции. Например, у Флойда Мейвезера в его интенсивной тренировке есть несколько упражнений с завязанными глазами. Бальдини наверняка знает о подобном – работая в «Каррарезе», как-то проводил тренировки на ринге.

Полузащитник «Пескары» Антонино Де Марко объяснял в интервью Rete 8: «Было непросто, но тренер объяснил, что это помогает – когда получаешь мяч, то больше сконцентрирован на контроле и можешь улучшить технические навыки».

Вероятно, имеется в виду, что футболист учится чувствовать мяч без помощи зрения. Правда, эффективность метода пока сомнительна.

Взгляд врача: это вообще помогает?

Врач-офтальмолог Анатолий Сергеевич Сенькин , заведующий консультативным отделением детской клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу в Москве, сомневается в эффективности метода.

«С практической точки зрения: если человек закрывает один глаз, получается, что бинокулярное зрение у нас пропадает. То есть оценить расстояние до мяча либо до преграды становится очень сложно. Соответственно, можно добиться в данном случае, что игрок будет чувствовать мяч, но не настолько хорошо будет его видеть».

Бальдини запомнился пинком тренера «Пармы» и дисквалификацией на месяц

Тренер «Пескары» Бальдини не играл в футбол профессионально, но тренирует уже 40 лет – начинал с любительских команд. Работал примерно с 20 клубами, с некоторыми из них – в Серии А.

В 2000-х Бальдини не тренировал шесть лет, после чего поставил собственный рекорд – четыре года в «Каррарезе», чуть меньше он ранее отработал в «Эмполи».

Сейчас тренеру 66 лет. В 2024 году он попал в «Кротоне» в Серии С, но отработал там всего месяц, проиграв четыре матча из пяти. В «Пескару» Бальдини назначили в июле.

Главный момент карьеры Бальдини случился в «Катании», и он связан с футбольными достижениями. В матче с «Пармой» тренер пнул коллегу Доменико Ди Карло.

«Я не ударю человека без причины. Это была провокация, и мне стыдно за свое поведение», – признался позже тренер.

Позже Бальдини извинился, но своеобразно: «Я не буду просить прощения у Ди Карло, так как он этого не достоин. Он провоцировал меня. Хочу извиниться перед президентом «Пармы», игроками и фанатами».

Итог: бан на месяц.

«Пескара» зависла в Серии С – не вытащил даже Земан

Мы помним «Пескару» по сезону-2016/17, который она провела в Серии А – выиграла всего три матча (зато один из них – сразу 5:0 у «Дженоа»), пропустила 81 гол и финишировала последней.

Затем четыре сезона в Серии В, откуда тоже вылетела. «Пескару» спасал знаменитый тренер Зденек Земан в 76-летнем возрасте. С ним команда дошла до плей-офф, но уступила «Фодже» в полуфинале и не вышла.

В прошлом сезоне тоже остановились в плей-офф. Зато сейчас «Пескара» гордо возглавляет таблицу и идет без поражений, при этом отрыв от второго места – два очка, а еще есть матч в запасе. Прямой выход дает только первая строчка. К чему парни Бальдини и стремятся.

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Фото: MARCO ZAC/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Alessandro Sabattini