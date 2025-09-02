1 мин.

Исак – самый дорогой трансфер АПЛ. Сможете вспомнить топ-20 рекордных переходов?

Одна из важнейших трансферных саг лета подошла к концу: «Ливерпуль» купил у «Ньюкасла» Александера Исака за 144 млн евро*, установив рекорд Англии.

Вспомните топ-20 самых дорогих уже состоявшихся покупок клубов Премьер-лиги? Без Исака, чтобы было интересней. Самая давняя из них был всего 9 лет назад! 

*По данным Transfermarkt.

logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoЧелси
logoМанчестер Юнайтед
logoМанчестер Сити
logoНьюкасл
logoАрсенал
143 комментария
Думал, тут только игроки, а в конце и тренер попался)
> Сможете вспомнить топ-20 рекордных переходов?
нет, следующий вопрос
Почему написано что Хачерц за 100 перешел в Челси ?
Вольтемаде только не указал
Ответ Pato07
А помните как Криша за 94 ляма продавали в Реал, тогда это казалось просто невероятной суммой, а сейчас бы и в топ 20 наверное уже не вошел бы)
сейчас бы за 200 перешел
Ответ Красная армия всех сильней
Уже и забыл, что Хавертц за Челси играл
финалы лч не смотрите?
Антони в топ 10, хахахахха
Ответ Pato07
А помните как Криша за 94 ляма продавали в Реал, тогда это казалось просто невероятной суммой, а сейчас бы и в топ 20 наверное уже не вошел бы)
а помнишь как ты кириешки покупал за 2 рубля, а сейчас за сколько?
хаверц стоил 100 лямов? автор что-то курил
Ответ Shuller18
Вольтемаде только не указал
пришлось гуглить его фамилию)