Одна из важнейших трансферных саг лета подошла к концу: «Ливерпуль» купил у «Ньюкасла» Александера Исака за 144 млн евро*, установив рекорд Англии.

Вспомните топ-20 самых дорогих уже состоявшихся покупок клубов Премьер-лиги? Без Исака, чтобы было интересней. Самая давняя из них был всего 9 лет назад!

*По данным Transfermarkt.