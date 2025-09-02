Исак – самый дорогой трансфер АПЛ. Сможете вспомнить топ-20 рекордных переходов?
Одна из важнейших трансферных саг лета подошла к концу: «Ливерпуль» купил у «Ньюкасла» Александера Исака за 144 млн евро*, установив рекорд Англии.
Вспомните топ-20 самых дорогих уже состоявшихся покупок клубов Премьер-лиги? Без Исака, чтобы было интересней. Самая давняя из них был всего 9 лет назад!
*По данным Transfermarkt.
