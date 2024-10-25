Как же крут дублер Ромеро в «Боке»: взял четыре пенальти в Кубке Аргентины!

Вот это одноклубник у Рохо и Кавани.

22-летний вратарь «Боки» Леандро Брей отразил четыре пенальти в послематчевой серии – благодаря этому команда вышла в полуфинал Кубка Аргентины.

Дублер Ромеро стал героем, хотя в детстве начинал защитником

«Бока Хуниорс» играла в четвертьфинале Кубка с «Химнасией Ла-Плата». Основное время закончилось 1:1, а по пенальти «Бока» выиграла 2:1. Все благодаря геройству Леандро Брея.

Первый номер «Боки» – 37-летний Серхио Ромеро, а Брей младше на 15 лет и иногда выходит в чемпионате и Кубке. Теперь получилось удачно – в послематчевой серии он пропустил первый пенальти, а потом вытащил четыре.

Три удара примерно по одному и тому же направлению, четвертый – в противоположный угол. Проблемой для Брея не стал ни один.

По данным Transfermarkt, во взрослой карьере Брея было шесть пенальти во время матчей, из которых он отразил один – от экс-форварда «Бенфики» Франко Хары в прошлом сезоне чемпионата Аргентины. После игры с «Химнасией» Брей отметил, что перед ней они с тренерами активно изучали, как соперник бьет пенальти.

Брей начинал защитником и только к 16-17 годам окончательно освоился в воротах. Кумир – голкипер Гидо Эррера, который играет за «Тальерес» почти восемь лет, а в 2020-м неудачно засветился в Европе – всего чуть-чуть отыграл за турецкий «Малатьяспор» в аренде.

В «Боке» Брей оказался в начале 2022-го – у «Лос Андеса» его купили примерно за 400 тысяч евро. Сейчас он выступает в одном клубе с Маркосом Рохо (кстати, это он забил первый пенальти в игре с «Химнасией»), Гари Меделем и Эдинсоном Кавани, а возглавляет «Боку» сейчас Фернандо Гаго.

В полуфинале Кубка «Бока» сыграет против «Велес Сарсфилд». В другой части сетки – «Уракан» и «Сентраль Кордоба». «Ривер Плейт» вылетел еще в 1/16.

Четыре пенальти в одной серии – мощь, но не рекорд

Таких примеров в истории несколько, можно выделить два.

Недавний пример – вратарь сборной ЮАР Ронуэна Уильямса, который в 1/4 финала Кубка Африки сделал четыре сэйва в серии против Кабо-Верде. В итоге южноафриканцы стали бронзовыми призерами турнира, а Уильямс выиграл приз лучшему голкиперу.

Для еще одного примера можно откатиться примерно на 40 лет назад – в финале Кубка чемпионов «Стяуа» сыграла 0:0 с «Барселоной» и выиграла благодаря серии пенальти, где ей хватило двух точных ударов. Всего двух, поскольку четыре барселонские вытащил Хельмут Дукадам.

Тогда румыны выиграли Кубок чемпионов, а главный герой команды через неделю сам забил пенальти в одном из матчей румынского Кубка. После чего – приостановил кареьру из-за болезни на целых три года, а чуть позже – завершил .

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Фото: Gettyimages /Luciano Bisba; East News /AP Photo/Themba Hadebe, File