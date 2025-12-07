29-летнего футболиста неназванной сборной задержали в Лондоне по подозрению в нападении и драке. Его отпустили под залог, жертва нападения в больнице – расследование продолжается
29-летний футболист был задержан в Лондоне за драку.
Профессиональный футболист был арестован в центре Лондона по подозрению в нападении и участии в драке.
Игроку 29 лет, он выступает за неназванную национальную сборную. Уточняется, что его имя не может быть разглашено по юридическим причинам.
Полиция сообщила, что инцидент произошел в ночь на субботу в Вест-Энде. Игрок был арестован на месте происшествия по подозрению в двух эпизодах нападения и одном эпизоде драки.
Полиция сообщила, что была вызвана на место происшествия в 00:47 по Гринвичу в субботу после сообщений о нападении. Предполагаемая жертва нападения была доставлена в больницу с травмами. По словам полиции, они не представляют угрозы для жизни.
Футболист был отпущен под залог, пока продолжается расследование.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
