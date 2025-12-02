Морган – «Арсеналу»: «Просто выиграйте АПЛ, заткните наших соперников. Мы трижды были в роли подруги невесты, но так и не стали невестой. Теперь у нас есть свадебное платье. Это лучший шанс»

Пирс Морган – «Арсеналу»: просто выиграйте АПЛ и заткните соперников.

Телеведущий и болельщик «Арсенала » Пирс Морган попросил команду выиграть чемпионат Англии.

«На протяжении 21 года – даже почти 22 лет – длилось мучение, которое обострилось тем, что в последние три сезона мы трижды были в роли подруги невесты, но так и не стали невестой, когда должны были это сделать (always the bridesmaid never the bride – устойчивое выражение, описывающее людей, которые всегда находятся на втором месте, не являясь главными действующими лицами или победителями – Спортс’’). Сейчас мы можем ощутить это на вкус, прочувствовать это. Теперь у нас есть свадебное платье. Мы полагаем, что сейчас у нас наилучший шанс стать невестой.

Мое послание «Арсеналу» таково: пожалуйста, пожалуйста, просто выиграйте лигу. Просто заткните всех наших соперников. Просто дайте мне что-то! Потому что это наш лучший шанс», – сказал Морган.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков после 13 туров.