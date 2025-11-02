Компани после 3:0 с «Байером»: «Мы выиграли 15 матчей, но этого недостаточно – нужно продолжать»

Венсан Компани высказался после победы над «Байером» (3:0).

Тренер «Баварии» выразил мнение после матча 9-го тура Бундеслиги.

«Для нас было важно с самого начала поддерживать высокий темп, чтобы не было сомнений в нашей победе даже без Харри [Кейна], Луиса [Диаса] и Майкла [Олисе]. Мы с этим хорошо справились.

Мы хотим дать всем футболистам игровое время и выиграли 15 матчей [c начала сезона], но этого недостаточно – нам нужно продолжать», – сказал Компани.