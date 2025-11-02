  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Компани после 3:0 с «Байером»: «Мы выиграли 15 матчей, но этого недостаточно – нужно продолжать»
1

Компани после 3:0 с «Байером»: «Мы выиграли 15 матчей, но этого недостаточно – нужно продолжать»

Венсан Компани высказался после победы над «Байером» (3:0).

Тренер «Баварии» выразил мнение после матча 9-го тура Бундеслиги.

«Для нас было важно с самого начала поддерживать высокий темп, чтобы не было сомнений в нашей победе даже без Харри [Кейна], Луиса [Диаса] и Майкла [Олисе]. Мы с этим хорошо справились. 

Мы хотим дать всем футболистам игровое время и выиграли 15 матчей [c начала сезона], но этого недостаточно – нам нужно продолжать», – сказал Компани.

«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?2457 голосов
РомаРома
Будет ничьясерия А Италия
МиланМилан
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Бундеслиги
logoБавария
logoВенсан Компани
logoбундеслига Германия
logoБайер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Бавария» выиграла все 15 матчей с начала сезона с общим счетом 54:10. Дальше – «ПСЖ»
вчера, 20:02
Чемпионат Германии. «Бавария» против «Байера», «Лейпциг» победил «Штутгарт»
вчера, 19:26Live
«Бавария» разгромила «Байер» – 3:0. Гнабри и Джексон забили, у Баде автогол
вчера, 19:22
Главные новости
Чемпионат России. «Сочи» в гостях у «Оренбурга», «Балтика» сыграет с «Ахматом», «Краснодар» против «Спартака»
12 минут назад
Название одного из клубов-участников FONBET Кубка России совпадает с фамилией легенды АПЛ. Какой?
29 минут назадТесты и игры
Месси забил в 4-м матче подряд – «Нэшвиллу». У форварда «Интер Майами» 32+16 в 30 играх сезона МЛС с учетом плей-офф
сегодня, 01:58
Кубок МЛС. 1-й раунд. «Интер Майами» с голом Месси проиграл «Нэшвиллу» в ответном матче – 1:2. Будет третья игра
сегодня, 01:43
Вальверде о дубле Мбаппе против «Валенсии»: «Он один из лучших в мире, пусть продолжает забивать для «Реала» и себя. Нужно просто наслаждаться игрой Килиана»
вчера, 22:55
Алонсо о 4:0 с «Валенсией»: «Коллективный триумф, «Реал» играл очень слаженно. Каждый хотел внести свой вклад на благо команды – это порождает хорошее взаимопонимание»
вчера, 22:43
Каррерас с голом и 9.4 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Реал» – «Валенсия». У Мбаппе – 8.7, у Беллингема – 8.2, у Винисиуса – 7.0
вчера, 22:40
Роналду отметил гол с икалем на голове, «Аль-Наср» отреагировал: «Это больше, чем традиция… Это наследие»
вчера, 22:15Фото
Холанд – лучший игрок АПЛ на данный момент по версии ESPN. Габриэл – 2-й, Райс – 3-й, Кайседо – 6-й, ван Дейк – 9-й, Бруну – 10-й, Салах – 12-й, Виртц – 18-й, Энцо – 20-й
вчера, 22:10
У «Реала» 13 побед и разгромное поражение от «Атлетико» в этом сезоне. Дальше – «Ливерпуль»
вчера, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Верона» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
22 минуты назад
Биджиев о том, что «Махачкала» выиграла в РПЛ впервые за 7 матчей: «Важная победа. Футболисты большие молодцы, выложились на 100%»
33 минуты назад
«Оренбург» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 12:00
48 минут назад
Тренер «Ростова» Альба о 0:1 с «Акроном»: «Мы были лучше, но не получилось победить. Даже в меньшинстве у нас были шансы забить»
сегодня, 03:00
Ван Дейк после 2:0 с «Виллой»: «В прошлом сезоне у «Ливерпуля» были неудачи, а вокруг – солнышко и радуги. Сейчас все говорят так, будто мы боремся за выживание»
вчера, 23:05
Слот о 2:0 с «Астон Виллой»: «Ливерпуль» проявил характер, все чувствовали важность игры. При 2-м голе нам сопутствовала удача, которой у нас не было последние несколько недель»
вчера, 22:56
Спаллетти о «Ювентусе»: «Я верю в этих игроков, но калибр клуба оказывает давление, не всем легко с ним справляться. Важно наладить хорошие отношения с футболистами»
вчера, 22:35
Аршавин после 2:0 с «Локо»: «Зенит» дает себе вольности против команд, которые уступают ему в классе или не так возбуждают игроков. Эта игра и матч в Краснодаре похожи по самоотдаче»
вчера, 22:07
Чемпионат Франции. «ПСЖ» вырвал победу у «Ниццы», «Монако» Головина проиграл «Парижу», «Марсель» одолел «Осер» в гостях
вчера, 22:00
«Ливерпуль» победил «Астон Виллу» – 2:0. Салах и Гравенберх забили, гол Экитике отменили
вчера, 21:56