Компани после 3:0 с «Байером»: «Мы выиграли 15 матчей, но этого недостаточно – нужно продолжать»
Венсан Компани высказался после победы над «Байером» (3:0).
Тренер «Баварии» выразил мнение после матча 9-го тура Бундеслиги.
«Для нас было важно с самого начала поддерживать высокий темп, чтобы не было сомнений в нашей победе даже без Харри [Кейна], Луиса [Диаса] и Майкла [Олисе]. Мы с этим хорошо справились.
Мы хотим дать всем футболистам игровое время и выиграли 15 матчей [c начала сезона], но этого недостаточно – нам нужно продолжать», – сказал Компани.
«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?2457 голосов
Рома
Будет ничья
Милан
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Бундеслиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости