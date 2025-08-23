Семеньо о борьбе с расизмом: «Это может быть тюремное заключение, пожизненный запрет на посещение стадионов – что угодно в этом духе. Сейчас делают недостаточно»

Энтойн Семеньо не против, если борьба с расизмом приведет к тюремным срокам.

Фанат в инвалидной коляске оскорбил вингера в ходе матча «Борнмута » с «Ливерпулем » в 1-м туре АПЛ .

«Что бы лига ни делала, этого недостаточно, нужно делать больше.

Это может быть тюремное заключение, это может быть пожизненный запрет на посещение стадионов, это может быть что угодно в этом духе, но я считаю, что должно быть что-то еще.

Было довольно грустно это слышать, если честно. Я считаю, что в наше время это просто не имеет смысла, и мы хотим знать, почему это продолжает происходить. Было довольно больно это слышать.

Я вернулся в автобус и просматривал свои сообщения. Я хотел ответить семье и друзьям, и тут на экране появились сообщения из Instagram, где меня оскорбляли на почве расизма, и это сразу после матча.

Кто-то почувствовал необходимость зайти в интернет и поступить таким образом, так что это меня разозлило, если честно. Зачем так делать?

Я не думаю, что какой-либо профессиональный футболист, независимо от происхождения, должен сталкиваться с такими оскорблениями», – сказал 25-летний игрок сборной Ганы.