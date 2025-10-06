Акинфеев пропустит 14-17 дней из-за повреждения связок голеностопа (ТАСС)
Появилась новая информация о сроках восстановления Игоря Акинфеева.
ЦСКА победил в московском дерби со счетом 3:2 в 11-м туре Мир РПЛ.
На 57-й минуте в эпизоде с голом Ливая Гарсии из «Спартака» вратарь армейцев Акинфеев получил повреждение и был заменен.
Ранее главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что голкипер подвернул голеностоп и пропустит 10-14 дней.
«У Игоря Акинфеева повреждение связок голеностопного сустава. Ориентировочный срок лечения 14-17 дней», – цитирует ТАСС неназванный источник.
