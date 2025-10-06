6

Акинфеев пропустит 14-17 дней из-за повреждения связок голеностопа (ТАСС)

Появилась новая информация о сроках восстановления Игоря Акинфеева.

ЦСКА победил в московском дерби со счетом 3:2 в 11-м туре Мир РПЛ

На 57-й минуте в эпизоде с голом Ливая Гарсии из «Спартака» вратарь армейцев Акинфеев получил повреждение и был заменен. 

Ранее главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что голкипер подвернул голеностоп и пропустит 10-14 дней.

«У Игоря Акинфеева повреждение связок голеностопного сустава. Ориентировочный срок лечения 14-17 дней», – цитирует ТАСС неназванный источник.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
ТАСС
