Акинфеев пропустит 14-17 дней из-за повреждения связок голеностопа (ТАСС)

Появилась новая информация о сроках восстановления Игоря Акинфеева.

ЦСКА победил в московском дерби со счетом 3:2 в 11-м туре Мир РПЛ .

На 57-й минуте в эпизоде с голом Ливая Гарсии из «Спартака » вратарь армейцев Акинфеев получил повреждение и был заменен.

Ранее главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил , что голкипер подвернул голеностоп и пропустит 10-14 дней.

«У Игоря Акинфеева повреждение связок голеностопного сустава. Ориентировочный срок лечения 14-17 дней», – цитирует ТАСС неназванный источник.