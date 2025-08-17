Евгения Медведева: «Из близлежащих источников к «Динамо» знаю, что у ребят сейчас очень высокая нагрузка, адаптация к новому. Дала бы время, Карпин только вступил в должность»
Евгения Медведева призвала пока не ставить крест на «Динамо».
«Честно говоря, дала бы ребятам еще больше времени, поскольку Карпин только вступил в свою должность.
Я бы все-таки дала месяц-другой для адаптации всей команды. Когда меняется тренер, это вообще большой стресс.
Я не видела тренировочный процесс, не знаю, какой у них режим, питание, сколько они тренируются. По слухам из близлежащих источников к команде знаю, что у ребят сейчас очень высокая нагрузка, именно адаптация к новому. Естественно, хочется результата, но все мы люди», – отметила двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.
