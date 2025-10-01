«Я бы уже назвала «Кайрат» золотыми мальчиками. «Реал» – уже не миф, а реальность, и наши пацаны справились с задачей, они защищали честь нации». Продюсер Алагузова про 0:5 в Алматы

Продюсер Баян Алагузова поддержала «Кайрат» после поражения от «Реала».

Вчера «Кайрат» на своем поле уступил «Реалу» (0:5) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Я бы их уже назвала золотыми мальчиками. «Реал Мадрид » – это уже не миф, это уже история, это уже реальность, и наши пацаны, реальные пацаны справились с задачей. Я верила в чудеса, все равно, я думала, что все-таки чудеса бывают, и они бывают, и чудеса еще случатся, поверьте мне. Я бы хотела пожелать нашим мальчикам из «Кайрата » не унывать, они были реально достойны, они красавцы, они защищали честь страны, честь нации, – сказала Алагузова.

Также Алагузова отметила стиль футболистов «Реала».

«Вы все заметили, да, какие они красавцы? Как они были одеты, какой был на них костюм, как все это сидело. А вот эти вот знаменитые чемоданчики LV (Louis Vuitton – Спортс’‘). LV просто купил команду с потрохами.

И я просто представила, а как наши ребята будут выглядеть, а кто их оденет, какие чемоданы будут у них. Потому что они же красавцы, просто немного не хватает стиля. И вот эти все детали, они так работают на имидж команды. Вчера они улетали на своем самолете, я видела», – сказала продюсер.