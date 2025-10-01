  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Я бы уже назвала «Кайрат» золотыми мальчиками. «Реал» – уже не миф, а реальность, и наши пацаны справились с задачей, они защищали честь нации». Продюсер Алагузова про 0:5 в Алматы
9

«Я бы уже назвала «Кайрат» золотыми мальчиками. «Реал» – уже не миф, а реальность, и наши пацаны справились с задачей, они защищали честь нации». Продюсер Алагузова про 0:5 в Алматы

Продюсер Баян Алагузова поддержала «Кайрат» после поражения от «Реала».

Вчера «Кайрат» на своем поле уступил «Реалу» (0:5) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Я бы их уже назвала золотыми мальчиками. «Реал Мадрид» – это уже не миф, это уже история, это уже реальность, и наши пацаны, реальные пацаны справились с задачей. Я верила в чудеса, все равно, я думала, что все-таки чудеса бывают, и они бывают, и чудеса еще случатся, поверьте мне. Я бы хотела пожелать нашим мальчикам из «Кайрата» не унывать, они были реально достойны, они красавцы, они защищали честь страны, честь нации, – сказала Алагузова.

Также Алагузова отметила стиль футболистов «Реала».

«Вы все заметили, да, какие они красавцы? Как они были одеты, какой был на них костюм, как все это сидело. А вот эти вот знаменитые чемоданчики LV (Louis Vuitton – Спортс’‘). LV просто купил команду с потрохами.

И я просто представила, а как наши ребята будут выглядеть, а кто их оденет, какие чемоданы будут у них. Потому что они же красавцы, просто немного не хватает стиля. И вот эти все детали, они так работают на имидж команды. Вчера они улетали на своем самолете, я видела», – сказала продюсер.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Liter.kz
logoКайрат
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoстиль
logoSports – Казахстан
logoвысшая лига Казахстан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Калмурза набрал более 220 тысяч подписчиков в инстаграме после 0:5 с «Реалом» и обошел Зайнутдинова. Куртуа поддержал голкипера «Кайрата» в комментариях
4сегодня, 18:58
Тренер «Кайрата» о поражении от «Реала»: «Понравилось, что не пропустили 3 гола за 5 минут. Соперник высокого уровня, мы не играли на таких скоростях, контратаки – сумасшедшие»
17сегодня, 02:30
Журналист подарил Алонсо игрушечную рыбу, говорящую «Ала Мадрид» голосом Мбаппе, на пресс-конференции после 5:0 с «Кайратом»
16вчера, 20:28Видео
Главные новости
Холанд с 52 голами обошел Анри и вышел на чистое 9-е место в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ
4 минуты назад
Холанд забил 17 голов в 10 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию
1111 минут назад
«Локомотив» 12 матчей не уступает в игровое время. Сегодня проиграли ЦСКА по пенальти в Кубке
314 минут назад
Фонбет Кубок России. ЦСКА по пенальти обыграл «Локомотив», «Спартак» вырвал победу у «Пари НН»
91218 минут назад
ЦСКА и «Локомотив» вышли в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России
1119 минут назад
ЦСКА по пенальти обыграл «Локомотив» (4:2) после 0:0 в основное время. Батраков и Тимофеев пробили мимо ворот в серии
10721 минуту назад
Роналдиньо, Зидан и еще 28 легенд – угадаете всех только по размытому фото?
31 минуту назадТелеграм
У Рэшфорда 2+4 в 6 последних матчах за «Барсу». Форвард ассистировал Феррану в матче с «ПСЖ»
932 минуты назад
Холанд забил в 8-м матче подряд – это его лучшая серия с 2021 года
340 минут назад
Ямаль по просьбе Флика отменил вечеринку после церемонии «Золотого мяча» (El Pais)
1247 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Шпилевский об 1:2 со «Спартаком»: «Диванные специалисты какие‑то фрагменты «Пари НН» видели. Я в театре смотрю не три минуты, а все выступление. Ребята стараются и не специально проигрывают»
26 минут назад
Батраков и Тимофеев не реализовали пенальти в серии против ЦСКА. Оба пробили мимо ворот
48 минут назад
«Монако» – «Манчестер Сити». 1:2 – Холанд сделал дубль. Онлайн-трансляция
415 минут назадLive
«Барселона» – «ПСЖ». 1:1 – Меюлю ответил на гол Феррана с передачи Рэшфорда. Онлайн-трансляция
21215 минут назадLive
«Наполи» – «Спортинг». 1:0 – Хейлунд забил. Онлайн-трансляция
216 минут назадLive
Ван Бастен раскритиковал игру «Аякса» против «Марселя» (0:4): «Никакой организации, полный хаос, зачем они идут в высокий прессинг?». Снейдер согласился: «Против вас ведь не дилетанты»
20 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Атлетик». 1:0 – Свенссон забил. Онлайн-трансляция
32 минуты назадLive
«Балтика» разгромила «Акрон» в Кубке – 3:0! Йенне, Гассама и Оффор забили, Попенкова удалили
336 минут назад
«Вильярреал» – «Ювентус». 1:0 – Микаутадзе открыл счет. Онлайн-трансляция
4742 минуты назадLive
«Арсенал» – «Олимпиакос». 1:0 – Мартинелли открыл счет. Онлайн-трансляция
147 минут назадLive