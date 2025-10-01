Родри об игре «Сити» без него: «В прошлом сезоне мы сильно снизили уровень, но это не оправдывается моим отсутствием. Моя роль важна для нашей игры, но это взаимосвязь всего»

Родри высказался о важности своей роли в «Манчестер Сити».

– Иногда, когда не хватает важных игроков, не только меня, – в прошлом у нас были травмы других важных игроков, – это чувствуется, и это может повлиять на команду.

Иногда такое случается, может возникнуть негативная динамика, и, возможно, в некоторых ситуациях мы реагируем не лучшим образом, но я думаю, что всем нам есть чему научиться из прошлого сезона.

Я почти уверен, что мы это сделали, потому что нам нужно убедиться, что это не повторится, ведь в футболе можно выиграть и проиграть, но мы очень сильно снизили уровень. Это не оправдывается моим отсутствием, оно не было оправданием для такой игры. Поэтому мы извлекли из этого урок и продолжим двигаться вперед, это будет хорошим уроком на будущее.

– Но почему «Сити» так часто был совсем другой командой без Родри?

– Я думаю, именно потому, что эта роль в этой команде – эта конкретная роль – так важна. Дело не только в том, что нужно брать хорошего игрока на эту позицию, чтобы он понимал ее и другие позиции, я думаю, это взаимосвязь всего.

Вот почему в прошлом, когда речь шла о таких игроках, как Фернандиньо , они идеально справлялись со своей ролью и играли решающую роль для команды, а когда их не было, можно было подумать: «О, команда не работает».

Я думаю, мы придаем большое значение этой роли, и поэтому, на мой взгляд, она так важна [для нашей игры], – сказал полузащитник «Манчестер Сити ».

Напомним, испанец пропустил большую часть прошлого сезона из-за разрыва крестообразной связки.

