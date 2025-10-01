  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Родри об игре «Сити» без него: «В прошлом сезоне мы сильно снизили уровень, но это не оправдывается моим отсутствием. Моя роль важна для нашей игры, но это взаимосвязь всего»
0

Родри об игре «Сити» без него: «В прошлом сезоне мы сильно снизили уровень, но это не оправдывается моим отсутствием. Моя роль важна для нашей игры, но это взаимосвязь всего»

Родри высказался о важности своей роли в «Манчестер Сити».

– Иногда, когда не хватает важных игроков, не только меня, – в прошлом у нас были травмы других важных игроков, – это чувствуется, и это может повлиять на команду.

Иногда такое случается, может возникнуть негативная динамика, и, возможно, в некоторых ситуациях мы реагируем не лучшим образом, но я думаю, что всем нам есть чему научиться из прошлого сезона.

Я почти уверен, что мы это сделали, потому что нам нужно убедиться, что это не повторится, ведь в футболе можно выиграть и проиграть, но мы очень сильно снизили уровень. Это не оправдывается моим отсутствием, оно не было оправданием для такой игры. Поэтому мы извлекли из этого урок и продолжим двигаться вперед, это будет хорошим уроком на будущее.

– Но почему «Сити» так часто был совсем другой командой без Родри?

– Я думаю, именно потому, что эта роль в этой команде – эта конкретная роль – так важна. Дело не только в том, что нужно брать хорошего игрока на эту позицию, чтобы он понимал ее и другие позиции, я думаю, это взаимосвязь всего.

Вот почему в прошлом, когда речь шла о таких игроках, как Фернандиньо, они идеально справлялись со своей ролью и играли решающую роль для команды, а когда их не было, можно было подумать: «О, команда не работает».

Я думаю, мы придаем большое значение этой роли, и поэтому, на мой взгляд, она так важна [для нашей игры], – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

Напомним, испанец пропустил большую часть прошлого сезона из-за разрыва крестообразной связки.

Родри готов выйти в старте с «Монако», сообщил Пеп: «Но сейчас он не способен играть по три матча в неделю на высочайшем уровне»

«Барселона» против «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Кто победит?834 голоса
БарселонаБарселона
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ПСЖПСЖ
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Манчестер Сити»
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoРодри
logoФернандиньо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Родри о выигрыше «Золотого мяча»: «Я не знал, пока не открыли конверт. В детстве я видел, что только Месси и Роналду получают его – не ожидал, что достигну такого уровня»
34сегодня, 11:32
Родри может не сыграть с «Монако» и «Брентфордом» из-за проблем с коленом (City Xtra)
629 сентября, 16:33
У Родри болит колено, на котором он рвал «кресты», сообщил Пеп. Хавбек «Сити» пропустил игру с «Бернли» в субботу
3028 сентября, 22:04
Родри о «Сити»: «Мы должны вернуть чемпионский менталитет. Мы выигрывали АПЛ несколько раз подряд благодаря этому»
1221 сентября, 21:02
Главные новости
Вальверде заявил, что не отказывался играть правым защитником: «Я отдал «Реалу» все и даже больше, готов играть где угодно. У меня хорошие отношения с тренером»
35 минут назад
Узнайте в «100к1», кого Елагин считает фаворитом ЛЧ, и смотрите «Барселона» – «ПСЖ» сегодня в 22:00 в Okko!
11 минут назадТесты и игры
Хайкина могут вызвать в сборную Израиля. Вратарь «Буде-Глимт» хочет играть за Норвегию (Walla)
618 минут назад
ЦСКА и Мойзес согласовали контракт до 2029-го. В нем есть бонусы за попадание в ЛЧ (Иван Карпов)
1224 минуты назад
Фонбет Кубок России. «Пари НН» примет «Спартак», ЦСКА сыграет с «Локомотивом»
24341 минуту назад
Винисиус злился не из-за замены в матче с «Кайратом». Вингер «Реала» был недоволен тем, что Мастантуоно пробил сам, а не отдал ему пас
3241 минуту назад
Василенко вновь возглавил «Факел». Тренер подписал долгосрочный контракт с клубом
25сегодня, 12:28
Маркиньос о падении перед голом «Динамо»: «Нарушение было. У меня не отобрали бы мяч, если бы не наступили на ногу. Судейские ошибки бывают»
21сегодня, 12:21
Адебайор о Роналду и Месси: «Лео – один из величайших, но я даже в гробу выберу Криштиану. Я тренировался с ним и знаю, что он может делать, он никогда не сдается»
19сегодня, 12:20
В истории встреч «Барсы» и «ПСЖ» хватает разгромов. Кто покуражится сегодня?
сегодня, 12:00Реклама
Ко всем новостям
Последние новости
Ташуев об «Акроне»: «Смысл брать новых футболистов, чтобы снова бить на Дзюбу? Артем – красавчик, но нужно играть в разный футбол. Команда уже ушла вниз»
3 минуты назад
Осимхен после 1:0 с «Ливерпулем»: «Галатасарай» – лучшая команда в мире. Я играю лучше благодаря нашим болельщикам»
1237 минут назад
Первая лига запустила проект помощи пожилым людям и ветеранам спорта. Собранные средства пойдут на благотворительность
43 минуты назад
Ещенко о «Спартаке» без Станковича: «Команда должна уметь играть без тренера. В футболистах проснулось самоуважение, они перестали терять очки в с аутсайдерами – могут стать чемпионами»
549 минут назад
Губерниев о матче России и США: «Он может послужить мощнейшим локомотивом нашего возвращения. Это даже не столько спортивная история, а политическая. Это прекрасно!»
10сегодня, 12:39
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого играет с «Ульсаном», Виссел Кобе» победил «Мельбурн Сити»
4сегодня, 12:15Live
Ещенко о «Локомотиве»: «Ухудшение результата связано с тем, что команда молодая. Одного Баринова не хватает на все линии, нужны опытные игроки»
6сегодня, 12:06
«МЮ» может сыграть с «Аль-Насром» Роналду или другой командой в Саудовской Аравии в декабре-январе. Товарищеский матч позволит увеличить доходы клуба
13сегодня, 11:55
Хакими о большом количестве матчей: «ПСЖ» играл так много потому, что выходил в финал во всех турнирах. На это согласились бы все»
1сегодня, 11:15
Алонсо о Вальверде в запасе против «Кайрата»: «Было принятое такое решение. Феде всегда готов, он бы вышел, если бы этого требовала игра»
1сегодня, 11:15