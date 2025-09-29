Родри может не сыграть с «Монако» и «Брентфордом» из-за проблем с коленом (City Xtra)

Родри может не сыграть с «Монако» и «Брентфордом» из-за проблем с коленом.

Напомним, что полузащитник «Манчестер Сити » пропустил большую часть прошлого сезона из-за разрыва крестообразной связки.

В субботу главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола сообщил , что испанец не сыграл с «Бернли» в АПЛ (5:1) из-за боли в том же колене, на котором были порваны «кресты».

В перспективе медицинскому штабу манкунианцев придется тщательно сбалансировать восстановление игрока, чтобы не усугубить проблему, пишет City Xtra.

Хотя Гвардиола настаивает, что сроки пока не определены, это поставит под сомнение участие Родри в предстоящих выездных матчах с «Монако » и «Брентфордом».

«Сити» сыграет с монегасками 1 октября во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч с «Брентфордом» в 7-м туре АПЛ состоится 5 октября.