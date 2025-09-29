Родри может не сыграть с «Монако» и «Брентфордом» из-за проблем с коленом (City Xtra)
Родри может не сыграть с «Монако» и «Брентфордом» из-за проблем с коленом.
Напомним, что полузащитник «Манчестер Сити» пропустил большую часть прошлого сезона из-за разрыва крестообразной связки.
В субботу главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола сообщил, что испанец не сыграл с «Бернли» в АПЛ (5:1) из-за боли в том же колене, на котором были порваны «кресты».
В перспективе медицинскому штабу манкунианцев придется тщательно сбалансировать восстановление игрока, чтобы не усугубить проблему, пишет City Xtra.
Хотя Гвардиола настаивает, что сроки пока не определены, это поставит под сомнение участие Родри в предстоящих выездных матчах с «Монако» и «Брентфордом».
«Сити» сыграет с монегасками 1 октября во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч с «Брентфордом» в 7-м туре АПЛ состоится 5 октября.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт City Xtra
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости