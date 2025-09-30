  • Спортс
  • Непомнящий удивлен отставкой Шалимова: «Факел» идет третьим, на виду, и там все очень близко. Я всегда на стороне тренера в таких случаях»
2

Непомнящий удивлен отставкой Шалимова: «Факел» идет третьим, на виду, и там все очень близко. Я всегда на стороне тренера в таких случаях»

Валерий Непомнящий оценил отставку Игоря Шалимова с поста тренера «Факела».

— Вас удивило такое решение руководства?

— Я никогда не мог объяснить и понять, какими критериями пользуются работодатели, когда приглашают на работу тренера и когда решают расстаться с ним. Команда идет третьей, и там все близко очень. «Факел» на виду. 

Не знаю, с чем это связано, для меня нет объяснения увольнению Шалимова. Я всегда на стороне тренера в таких случаях, — сказал экс-тренер «Балтики» и «Томи».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
отставки
