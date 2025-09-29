Губернатор недоволен 3-м местом «Факела»: «Обсудим с Шалимовым и Асхабадзе необходимые меры для скорейшего изменения ситуации»

Губернатор Воронежской области недоволен третьим местом «Факела» в Первой лиге.

В 12-м туре воронежский клуб сыграл дома вничью с «Чайком» (0:0).

«Хорошо, что в меньшинстве команда не проиграла. И даже создавала моменты, показывая неуступчивый характер. Но мы ждали, конечно, другого результата.

Понятно и негодование болельщиков. Их критические выкрики с трибун вполне закономерны. Дело даже не в потере очков: воронежцы прекрасно разбираются в футболе и понимают, когда и почему нет игры.

Планирую в ближайшей перспективе пригласить к себе генерального директора клуба Романа Асхабадзе и главного тренера Игоря Шалимова . Обсудим с ними старт команды в этом сезоне и необходимые меры для скорейшего изменения ситуации», – написал Александр Гусев.

