Губернатор недоволен 3-м местом «Факела»: «Обсудим с Шалимовым и Асхабадзе необходимые меры для скорейшего изменения ситуации»
Губернатор Воронежской области недоволен третьим местом «Факела» в Первой лиге.
В 12-м туре воронежский клуб сыграл дома вничью с «Чайком» (0:0).
«Хорошо, что в меньшинстве команда не проиграла. И даже создавала моменты, показывая неуступчивый характер. Но мы ждали, конечно, другого результата.
Понятно и негодование болельщиков. Их критические выкрики с трибун вполне закономерны. Дело даже не в потере очков: воронежцы прекрасно разбираются в футболе и понимают, когда и почему нет игры.
Планирую в ближайшей перспективе пригласить к себе генерального директора клуба Романа Асхабадзе и главного тренера Игоря Шалимова. Обсудим с ними старт команды в этом сезоне и необходимые меры для скорейшего изменения ситуации», – написал Александр Гусев.
«Факел» может уволить Шалимова в ближайшее время (Metaratings)
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Александра Гусева
