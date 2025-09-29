  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Губернатор недоволен 3-м местом «Факела»: «Обсудим с Шалимовым и Асхабадзе необходимые меры для скорейшего изменения ситуации»
7

Губернатор недоволен 3-м местом «Факела»: «Обсудим с Шалимовым и Асхабадзе необходимые меры для скорейшего изменения ситуации»

Губернатор Воронежской области недоволен третьим местом «Факела» в Первой лиге.

В 12-м туре воронежский клуб сыграл дома вничью с «Чайком» (0:0).

«Хорошо, что в меньшинстве команда не проиграла. И даже создавала моменты, показывая неуступчивый характер. Но мы ждали, конечно, другого результата.

Понятно и негодование болельщиков. Их критические выкрики с трибун вполне закономерны. Дело даже не в потере очков: воронежцы прекрасно разбираются в футболе и понимают, когда и почему нет игры.

Планирую в ближайшей перспективе пригласить к себе генерального директора клуба Романа Асхабадзе и главного тренера Игоря Шалимова. Обсудим с ними старт команды в этом сезоне и необходимые меры для скорейшего изменения ситуации», – написал Александр Гусев.

«Факел» может уволить Шалимова в ближайшее время (Metaratings)

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?82045 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Александра Гусева
logoФакел
logoПервая лига
logoИгорь Шалимов
logoРоман Асхабадзе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Первая лига. «Шинник» обыграл «Ротор», «Факел» и «Чайка» не забили, «Урал» сыграет со СКА в понедельник
19вчера, 16:53
«Факел» сыграет с «Уралом» в 5-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России, «Торпедо» – с «Велесом», «Енисей» – с «Фанкомом»
25 сентября, 20:55
«Он назвал судью «чучелом». Тренера «Факела» Климова отстранили на 7 игр по итогам драки в матче Первой лиги с «Родиной», Гогличидзе – на 5
919 сентября, 13:56Видео
Главные новости
ЦСКА – лидер РПЛ, «Барса» обогнала «Реал», победы «Спартака», «Арсенала» и «Милана», Маркес – семикратный чемпион MotoGP, Бажанова стала гендиректором ФФККР и другие новости
15 минут назад
Девушка Альвареса покинула ложу перед пенальти в игре с «Реалом». Она не может смотреть, когда Хулиан бьет с точки
756 минут назад
Томори о 1-м месте «Милана»: «Аллегри сказал, что мы не должны пропускать так много, как в прошлом сезоне. Нельзя оставлять свободные зоны и бегать по всему полю в попытке отобрать мяч»
5сегодня, 01:56
У Родри болит колено, на котором он рвал «кресты», сообщил Пеп. Хавбек «Сити» пропустил игру с «Бернли» в субботу
21вчера, 22:04
Джо Коул за увольнение Аморима: «МЮ» нужно новое направление. У Рубена было достаточно времени на внедрение идей, но он ни разу не выиграл в АПЛ дважды подряд, это беспокоит»
21вчера, 21:57
Челестини об игре со «Спартаком»: «Согласен, что это класико, дерби. Для ЦСКА это особенный матч, большой вызов»
7вчера, 21:51
Конте про 1:2 с «Миланом»: «Наполи» проиграл впервые за пять туров – и не команде со дна таблицы. Но надо играть внимательнее, ранний гол разочаровывает»
16вчера, 21:45
Вратарь «Кайрата» Калмурза о матче с «Реалом»: «Вся страна, можно сказать, весь СНГ будет болеть за нас. Мы должны показать всем, что в Казахстане есть футбол и большие таланты»
115вчера, 21:34
Аллегри про 2:1 с «Наполи»: «Милан» в начале пути, и это маленький шаг вперед. Я счастлив. У нас есть потенциал»
12вчера, 21:27
«Реал» освистали в Казахстане из-за отказа от встречи с фанатами в аэропорту
97вчера, 21:15Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Два ассиста Карраскаля помогли «Фламенго» победить «Коринтианс», у которого забил экс-форвард «Зенита» Алберто
27 минут назад
Круговой об 1:0 ЦСКА с «Балтикой»: «После матча не было сил ни на что – в раздевалке просто молча смотрели друг на друга»
2сегодня, 03:14
Мостовой о 3-м месте «Краснодара»: «Им тяжело. Основной состав все тянет на себе, две‑три замены только есть»
2сегодня, 02:53
Соломин об ужесточении лимита: «Сильно не скажется на уровне РПЛ. Будет только лучше, если легионеров станет меньше. Местным нужно давать шанс»
3сегодня, 02:30
«Кузяев – легендарный футболист. Он пять раз выигрывал чемпионат с «Зенитом». Форвард «Рубина» Сиве о хавбеке
3сегодня, 02:16
Наумов не верит в чемпионство «Локо»: «Очень слабо играет позиционно. Против команд ниже классом нужно действовать с позиции силы»
5сегодня, 01:38
Гендиректор «Балтики» о 1-м поражении в РПЛ: «Не думаю, что ребята из-за этого сникнут. Мы максималисты, ставим перед собой самые высокие задачи»
1сегодня, 01:18
Защитник «Ланса» Гради получил красную за фол на 49-й секунде игры с «Ренном». Рекорд Лиги 1 в XXI веке у Тодибо – 9 секунд
2вчера, 22:08
Одриосола о голе в ворота «Барселоны»: «Я горжусь этим, не буду врать. Я пережил ад, потому что не мог помочь «Сосьедаду». Мое тело не слушалось меня весь прошедший год»
3вчера, 21:43
«Наполи» проиграл в Серии А впервые с февраля и во второй раз в 2025 году – «Милану»
7вчера, 20:54