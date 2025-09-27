5 кг сахара игроку и булавку тренеру Канчельскису подарили после матча «Квант» – «Динамо» Брянск
Блогер подготовил подарки участникам матча Leon Второй лиги Б.
После матча, в котором обнинский «Квант» проиграл брянскому «Динамо» 0:2 в Группе 3, автор телеграм-канала «Футбол с Rashom» Рашад Агаев вручил защитнику «Кванта» Кириллу Боброву мешок с пятью кг сахара – чтобы «немного подсластить» провальный сезон.
Затем он подарил главному тренеру «Динамо» Андрею Канчельскису булавку на счастье.
«Динамо» лидирует в своей группе с отрывом в 3 очка от белгородского «Салюта», сыграв на один матч больше.
«Квант» идет последним, отставая от спасительного места на 8 очков.
