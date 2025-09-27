  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • 5 кг сахара игроку и булавку тренеру Канчельскису подарили после матча «Квант» – «Динамо» Брянск
Видео
4

5 кг сахара игроку и булавку тренеру Канчельскису подарили после матча «Квант» – «Динамо» Брянск

Блогер подготовил подарки участникам матча Leon Второй лиги Б.

После матча, в котором обнинский «Квант» проиграл брянскому «Динамо» 0:2 в Группе 3, автор телеграм-канала «Футбол с Rashom» Рашад Агаев вручил защитнику «Кванта» Кириллу Боброву мешок с пятью кг сахара – чтобы «немного подсластить» провальный сезон.

Затем он подарил главному тренеру «Динамо» Андрею Канчельскису булавку на счастье.

«Динамо» лидирует в своей группе с отрывом в 3 очка от белгородского «Салюта», сыграв на один матч больше.

«Квант» идет последним, отставая от спасительного места на 8 очков.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?75189 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-каналы Футбол с Rashom и Второй Дивизион | Вторая Лига
logoКвант
logoСалют
ахахаха
logoАндрей Канчельскис
logoВторая лига Б
еда
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
МЛС. «Интер Майами» Месси сыграл 1:1 с «Торонто», «Атланта» Миранчука против «Нью-Инглэнд Революшн», «Канзас Сити» Шапи встречается с «Гэлакси»
1632 минуты назад
Грилиш о вечеринках: «Я хочу наслаждаться жизнью, но, конечно, всему свое время и место. Иногда я выбирал неподходящие моменты»
7сегодня, 21:57
Холанд стал лучшим норвежским бомбардиром в истории АПЛ. Эрлинг забил 93 гола в 103 матчах, Сульшер – 91 в 235
9сегодня, 21:56
Соболев о голе «Оренбургу» после замены: «Одна минута – одно касание – один гол😂😂»
15сегодня, 21:52
«МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» проиграли в один день в АПЛ впервые с 1994 года
17сегодня, 21:38
Ле Норман встал рядом со стенкой «Реала» перед голом со штрафного Альвареса, а не в метре от нее. Экс-судья Фернандес сказал: «ВАР вмешивается только при физическом контакте»
25сегодня, 21:25Фото
Стилиян Петров: «Артета великолепно работает, но у него нет команды, с которой можно что-то выиграть, у других cоставы лучше. И игрокам «Арсенала» не хватает безжалостности»
24сегодня, 21:18
Семак о Гонду: «Лусиано сыграл всего на 100 минут меньше, чем Кассьерра и Соболев, но у него 1+1, у Матео – 6 голов, у Соболева – 4+2. Это конкуренция, на сегодняшний день он уступает»
21сегодня, 21:08
«😂😂😂». Кроос о словах Видаля, что тот многому его научил в футболе
13сегодня, 21:06Фото
Чемпионат Франции. «ПСЖ» без Сафонова победил «Осер», «Монако» без Головина уступил «Лорьяну»
28сегодня, 21:01
Ко всем новостям
Последние новости
Кварацхелию заменили из-за травмы в перерыве матча с «Осером» вслед за Витиньей. Матч «ПСЖ» с «Барсой» в ЛЧ – в среду
6сегодня, 22:03
Галактионов о схеме «Локо»: «Вы же любите говорить «ромб Николича» – назовите теперь это «четырехугольник Галактионова». У нас ведь многие в тактике разбираются, особенно блогеры»
5сегодня, 21:50
Артета про игру с «Ньюкаслом»: «Нужно доминировать на протяжении длительных отрезков, нужно хотеть победить, и именно это «Арсенал» и постарается сделать. Мы должны показать свой максимум»
3сегодня, 21:48
Киву о 1-м голе Эспозито в Серии А: «Он удивляет меня тем, насколько хорошо он играет. Франческо ничего не боится, у него есть реальный потенциал для совершенствования»
2сегодня, 21:34
Жерзино Ньямси: «Именно Дембеле заслужил «Золотой мяч», а не Ямаль или Рафинья. Он доказывал это своей игрой весь сезон»
4сегодня, 21:34
«Титул мудака тура уходит... Дмитрию Шнякину! Убрал Глушенкова, выпендривался – идиот же». Шнякин о неправильном решении в Фэнтези РПЛ
13сегодня, 21:26
Экс-вратарь Польши Томашевски о «Золотом мяче»: «Левандовски должен был быть в топ-10. Но это как спорить, что лучше – Пасха или Рождество»
1сегодня, 21:12
«ПСЖ» выиграл 7 из 8 матчей сезона. Дальше – выезд к «Барселоне»
5сегодня, 21:03
«ПСЖ» обыграл «Осер» – 2:0. Забили защитники Забарный и Бералдо, Витинья сделал ассист и получил травму
7сегодня, 21:02
«Интер» выиграл 3 матча подряд – впервые при Киву
5сегодня, 20:43