5 кг сахара игроку и булавку тренеру Канчельскису подарили после матча «Квант» – «Динамо» Брянск

Блогер подготовил подарки участникам матча Leon Второй лиги Б.

После матча, в котором обнинский «Квант» проиграл брянскому «Динамо» 0:2 в Группе 3, автор телеграм-канала «Футбол с Rashom» Рашад Агаев вручил защитнику «Кванта » Кириллу Боброву мешок с пятью кг сахара – чтобы «немного подсластить» провальный сезон.

Затем он подарил главному тренеру «Динамо» Андрею Канчельскису булавку на счастье.

«Динамо» лидирует в своей группе с отрывом в 3 очка от белгородского «Салюта », сыграв на один матч больше.

«Квант» идет последним, отставая от спасительного места на 8 очков.