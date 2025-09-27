Облак обошел Касильяса и стал рекордсменом по матчам в мадридском дерби среди вратарей – 35
Ян Облак стал вратарем с наибольшим числом сыгранных дерби Мадрида.
«Атлетико» принимает «Реал» в 7-м туре Ла Лиги (2:2, перерыв).
Голкипер «матрасников» Облак установил рекорд по количеству мадридских дерби – 35. Словенец обошел многолетнего вратаря «Реала» Икера Касильяса.
Облак также является вратарем с наибольшим числом пропущенных голов в дерби – 46. На втором месте Хуанито Алонсо из «Реала» – 40.
«Реал» больше всех из клубов забивал Облаку как вратарю «Атлетико» – 46. У «Барселоны» второй результат – 39.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?72905 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Педро Мартина в Х
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости