Облак обошел Касильяса и стал рекордсменом по матчам в мадридском дерби среди вратарей – 35

Ян Облак стал вратарем с наибольшим числом сыгранных дерби Мадрида.

«Атлетико» принимает «Реал» в 7-м туре Ла Лиги (2:2, перерыв).

Голкипер «матрасников» Облак установил рекорд по количеству мадридских дерби – 35. Словенец обошел многолетнего вратаря «Реала » Икера Касильяса .

Облак также является вратарем с наибольшим числом пропущенных голов в дерби – 46. На втором месте Хуанито Алонсо из «Реала» – 40.

«Реал» больше всех из клубов забивал Облаку как вратарю «Атлетико » – 46. У «Барселоны» второй результат – 39.