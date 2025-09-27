  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лукин о ЦСКА при Челестини: «Мы диктуем свой футбол, и нас боятся. С Фабио постоянный контакт, он лично писал всем ребятам во время пазуы на сборные»
1

Лукин о ЦСКА при Челестини: «Мы диктуем свой футбол, и нас боятся. С Фабио постоянный контакт, он лично писал всем ребятам во время пазуы на сборные»

Матвей Лукин высказался о ЦСКА при Фабио Челестини.

– Какие сильные стороны у ПФК ЦСКА при Челестини?

– Мы играем в атакующий, смелый футбол, который вынуждает соперников чаще подстраиваться под нас, обороняться и отбиваться. Мне очень нравится наша игра первым номером. В любой фазе, будь то оборона или атака, мы диктуем свой футбол, и нас боятся. Если охарактеризовать стиль одним словом, то это «смелость». 

– Часто ли главный тренер отдельно общается с кем-то из игроков? 

– Да, Фабио постоянно индивидуально разговаривает со всеми футболистами. Со мной это бывает часто и на тренировках, и вне рабочего процесса. У нас постоянный диалог, контакт, и очень приятно, когда тренер так коммуницирует. Во-первых, так ты лучше понимаешь, что он от тебя требует. Во-вторых – просто приятно, когда тренер подходит и спрашивает, как ты себя чувствуешь и как твои дела. 

Надеюсь, Фабио не против, что я это рассказываю: во время паузы на сборные он лично писал всем ребятам, уехавшим в свои национальные команды, и спрашивал, как мы себя чувствуем и как проходят тренировочные дни. Желал удачи на сборах, говорил, что ждет нашего возвращения в хорошем расположении духа. Очень важно слышать такие слова от главного тренера, это мотивирует биться за него, – сказал защитник ЦСКА.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?71011 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Sports
Источник: сайт ЦСКА
logoФабио Челестини
logoМатвей Лукин
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Челестини про 3:1 с «Сочи»: «ЦСКА не хватало идей, сложный матч. Во 2-м тайме мы доминировали, но без энергии, ничего не получалось. Два пенальти привели к важнейшим 3 очкам»
8822 сентября, 19:41
ЦСКА сократил отставание от «Краснодара» до 1 очка. Отрыв армейцев от «Балтики» и «Локо» – 1 балл, от «Зенита» – 2, от «Спартака» – 3
8322 сентября, 18:13
ЦСКА победил впервые за 4 матча. Дальше – «Балтика», «Спартак» и две игры с «Локомотивом»
5322 сентября, 18:02
«Суть не в амплуа, а в наполнении». Экспертиза Шаронова: как ЦСКА строит позиционные атаки
1422 сентября, 15:15Видео
Главные новости
Шешко забил первый гол за «МЮ» в 7-м матче – «Брентфорду»
913 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» против «Атлетико», «Барселона» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна в воскресенье
21сегодня, 06:30
Иньиго о «Барсе» и «Реале» в прошлом сезоне: «Были матчи, в которых чувствовалось превосходство, а соперник был подавлен. Тактически мы их превзошли»
24 минуты назад
«Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед». 2:1 – Шешко забил, у Игора Тиаго дубль к 20-й минуте! Онлайн-трансляция
7326 минут назадLive
Бонмати о трех «Золотых мячах»: «Мне приходилось бороться, чтобы добиться своего места, когда я играла с мальчиками. Люди не понимают, какими усилиями добывается такой трофей»
638 минут назад
У Доннаруммы 93 первых места из 100 в голосовании за приз Яшина. Он получил больше очков, чем все остальные вратари вместе взятые
1051 минуту назад
Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Брентфорда», «Ливерпуль» против «Пэлас», «Челси» примет «Брайтон», «Ман Сити» сыграет с «Бернли»
18153 минуты назадLive
Флик о травме Гарсии: «Барса» выиграла три титула вместе со Шченсным в прошлом сезоне. У нас нет сомнений в нем»
11сегодня, 11:20
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Ростова», «Зенит» против «Оренбурга», «Локомотив» сыграет с «Рубином»
265сегодня, 11:01Live
Ротен осудил Гризманна за то, что он остался в «Атлетико» на год: «Клуба больше не существует, как и «Валенсии», «Севильи» или «Вильярреала». В Ла Лиге есть только «Барса» и «Реал»
20сегодня, 10:57
Ко всем новостям
Последние новости
Флик о Бускетсе: «Всем очень нравилась «Барса» с той полузащитой. Это было невероятно»
435 минут назад
Массимилиано Аллегри: «Наполи» – фаворит сезона Серии А. Победы – это норма для «Милана», а поражения должны быть исключением»
451 минуту назад
Вадим Лукомский отвечает на ваши вопросы. «Великий Лук»: новый выпуск на ВидеоСпортсе’‘
сегодня, 11:15ВидеоСпортс"
Бителло: «При Карпине я стал более атакующим игроком, при Личке часто оказывался чуть глубже»
сегодня, 11:14
«Ахмат» – «Акрон». 1:0 – Касинтура забил на третьей минуте! Онлайн-трансляция
1сегодня, 11:04Live
«Рубин» принимает «Зенит». Казанцам нужна ваша поддержка в домашнем матче против сине-бело-голубых!
сегодня, 11:00Реклама
«ПСЖ» – «Осер». Онлайн-трансляция начнется в 22:05
2сегодня, 10:58
Бонгонда из «Спартака» вызван в сборную ДР Конго на квалификационные матчи ЧМ‑2026
3сегодня, 10:32
Бускетс постарается стать тренером, заявил Маскерано: «У него есть необходимые качества. Серджи все еще отличный футболист, можем наслаждаться его уровнем»
6сегодня, 10:30
«Кальяри» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 10:14