Зарплата Нгумоа в «Ливерпуле» выросла в 3,6 раза после подписания первого профессионального контракта

Зарплата Рио Нгумоа выросла более чем в три раза.

Сегодня стало известно, что полузащитник подписал первый профессиональный контракт с «Ливерпулем ».

Daily Mail сообщает, что 17-летний футболист будет получать 52 000 фунтов в год – максимум для профессионала-первогодка в мерсисайдском клубе. В то же время подчеркивается, что за счет премиальных сумма может вырасти.

Ранее Нгумоа зарабатывал стандартные для академии 14 400 фунтов в год.