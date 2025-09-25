Зарплата Нгумоа в «Ливерпуле» выросла в 3,6 раза после подписания первого профессионального контракта
Зарплата Рио Нгумоа выросла более чем в три раза.
Сегодня стало известно, что полузащитник подписал первый профессиональный контракт с «Ливерпулем».
Daily Mail сообщает, что 17-летний футболист будет получать 52 000 фунтов в год – максимум для профессионала-первогодка в мерсисайдском клубе. В то же время подчеркивается, что за счет премиальных сумма может вырасти.
Ранее Нгумоа зарабатывал стандартные для академии 14 400 фунтов в год.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
