Гранат о Станковиче: «Спартак» всегда штормит, каждый тренер сталкивается с давлением. С Деяном команда может добиться успеха»

Владимир Гранат считает, что Деян Станкович может привести «Спартак» к успеху.

Ранее КДК РФС отстранил главного тренера красно-белых на месяц за нецензурные выражения в адрес судьи в матче с «Динамо». В первом матче после отстранения Станковича «Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1.

– Есть мнение, что «Спартаку» спокойнее играть, когда Станковича нет на скамейке. Согласны?

– Нет. Не думаю, что это так. Это стечение обстоятельств. Со Станковичем на скамейке тоже было немало побед. Так что это точно не так.

– Но создается ощущение, что для него каждый матч в клубе сейчас как последний. На ваш взгляд, как долго он еще может протянуть в команде?

– Все будет зависеть от результата команды. «Спартак» всегда штормит, и, наверное, каждый тренер сталкивается с этим давлением, что каждый матч может быть последним. Но повторюсь, все зависит от результата. Даже не от качества игры, а от результата.

– «Спартак» со Станковичем еще может добиться успеха?

– Конечно. Однозначно может добиться успеха, если, опять же, стабилизирует состав, тактику и начнет не терять очки в тех матчах, в которых не должен это делать, – сказал бывший футболист сборной России.