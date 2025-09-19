Семак о «Краснодаре»: «Самая стабильная и сбалансированная команда. «Зениту» нужно попытаться догонять – будет важный матч с точки зрения расстановки сил»

Сергей Семак порассуждал о важности матча с «Краснодаром».

«Зенит» в гостях сыграет с «быками» в 9-м туре Мир РПЛ в воскресенье.

– Сергей Богданович, вы не любите делить матчи по важности. Все же стоит ли особняком для «Зенита» предстоящая игра с «Краснодаром»? Дуглас Сантос сказал, что она из тех, что могут решить судьбу чемпионата.

– Я думаю, что за каждую игру дается по три очка. Естественно, мы все видим турнирную таблицу, понимаем, что «Краснодар» опережает нас на сегодняшний день на шесть очков. И, конечно, для нас важный матч с точки зрения турнира и расстановки сил на данный момент.

По поводу чемпионства… Я думаю, игр еще очень-очень много. Он, конечно, может быть таковым, но может и не быть. Здесь, конечно, сложно сказать. Даже трети чемпионата не прошло. Но на нынешний момент, учитывая положение клуба в турнирной таблице, конечно, для нас матч очень важен для того, чтобы оставаться ближе к тем командам, которые выше нас сегодня.

– Сергей Богданович, возвращаясь к матчу с «Краснодаром», с точки зрения психологической подготовки команды, что будет главным раздражителем? То, что «Краснодар» действующий чемпион или то, что он сейчас опережает «Зенит» на шесть очков, как бы вы сказали?

– Я думаю то, что сейчас опережает. Сколько раз мы были чемпионами или кто в прошлом году выиграл, конечно, это важно с точки зрения истории, статистики. На сегодняшний день имеет значение только то, что есть сегодня. Сегодня «Краснодар» находится на первом месте, и нам нужно попытаться догнать, догонять. Конечно, в этом туре это будет делать сложно, но в течение следующих туров, конечно, мы должны приближаться к тем командам, которые на сегодняшний день выше нас.

– И позиция «Краснодара»… Означает ли она то, что это сейчас самый опасный соперник в чемпионате?

– Команда самая, наверное, сбалансированная, стабильная, которая показывает хороший набор очков. И по ходу прошлого чемпионата очень большое количество побед, и этот чемпионат тоже по такому же сценарию «Краснодар» проводит, достаточно уверенно. Конечно, можно сказать, что на сегодняшний день эта команда – самая стабильная, самая сбалансированная по результату, безусловно, – сказал главный тренер «Зенита ».