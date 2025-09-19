  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семак о «Краснодаре»: «Самая стабильная и сбалансированная команда. «Зениту» нужно попытаться догонять – будет важный матч с точки зрения расстановки сил»
1

Семак о «Краснодаре»: «Самая стабильная и сбалансированная команда. «Зениту» нужно попытаться догонять – будет важный матч с точки зрения расстановки сил»

Сергей Семак порассуждал о важности матча с «Краснодаром».

«Зенит» в гостях сыграет с «быками» в 9-м туре Мир РПЛ в воскресенье.

– Сергей Богданович, вы не любите делить матчи по важности. Все же стоит ли особняком для «Зенита» предстоящая игра с «Краснодаром»? Дуглас Сантос сказал, что она из тех, что могут решить судьбу чемпионата.

– Я думаю, что за каждую игру дается по три очка. Естественно, мы все видим турнирную таблицу, понимаем, что «Краснодар» опережает нас на сегодняшний день на шесть очков. И, конечно, для нас важный матч с точки зрения турнира и расстановки сил на данный момент.

По поводу чемпионства… Я думаю, игр еще очень-очень много. Он, конечно, может быть таковым, но может и не быть. Здесь, конечно, сложно сказать. Даже трети чемпионата не прошло. Но на нынешний момент, учитывая положение клуба в турнирной таблице, конечно, для нас матч очень важен для того, чтобы оставаться ближе к тем командам, которые выше нас сегодня.

– Сергей Богданович, возвращаясь к матчу с «Краснодаром», с точки зрения психологической подготовки команды, что будет главным раздражителем? То, что «Краснодар» действующий чемпион или то, что он сейчас опережает «Зенит» на шесть очков, как бы вы сказали?

– Я думаю то, что сейчас опережает. Сколько раз мы были чемпионами или кто в прошлом году выиграл, конечно, это важно с точки зрения истории, статистики. На сегодняшний день имеет значение только то, что есть сегодня. Сегодня «Краснодар» находится на первом месте, и нам нужно попытаться догнать, догонять. Конечно, в этом туре это будет делать сложно, но в течение следующих туров, конечно, мы должны приближаться к тем командам, которые на сегодняшний день выше нас.

– И позиция «Краснодара»… Означает ли она то, что это сейчас самый опасный соперник в чемпионате?

– Команда самая, наверное, сбалансированная, стабильная, которая показывает хороший набор очков. И по ходу прошлого чемпионата очень большое количество побед, и этот чемпионат тоже по такому же сценарию «Краснодар» проводит, достаточно уверенно. Конечно, можно сказать, что на сегодняшний день эта команда – самая стабильная, самая сбалансированная по результату, безусловно, – сказал главный тренер «Зенита».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Зенита»
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
психология
logoСергей Семак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карасев назначен на матч «Краснодар» – «Зенит» в 9-м туре РПЛ, Иванов – на ВАР. «Спартак» и «Крылья» обслужит Левников
26сегодня, 10:27
Дуглас о матче с «Краснодаром»: «Больше давления испытывает команда, защищающая титул. Напомню, «Зенит» был чемпионом 6 раз подряд. Хотим вернуть золотые медали в Петербург»
3сегодня, 10:05
«В матче «Краснодар» – «Зенит» нет явного фаворита. Склоняюсь к результативной ничьей». Семшов об игре 9-го тура
11сегодня, 03:55
Нагучев прокомментирует матч «Краснодара» и «Зенита» в 9-м туре РПЛ, Генич – игру «Спартака» и «Крыльев»
20вчера, 13:02
Главные новости
«Реал», «Барса» и «Бавария» претендуют на Влаховича. Форвард может покинуть «Ювентус», несмотря на хорошие отношения с Тудором (GdS)
2 минуты назад
Беллингем, Ибрагимович и Кроос в официальном трейлере игры EA FC 26
12 минут назадВидео
Манфред Угальде: «Жедсон лучше Жерсона из «Зенита». Он очень помогает «Спартаку», футболист другого уровня»
1634 минуты назад
Маркус Рэшфорд: «Хочу оставаться в «Барсе» как можно дольше. Флик дал мне уверенность, он отличный тренер, работать с ним – настоящее удовольствие»
1537 минут назад
Рецос из «Олимпиакоса» – открытие для фэнтези-игроков! 8 очков в туре ЛЧ, стоимость – всего 4 млн. Добавите в состав?
42 минуты назад
Гендиректор «Балтики» о сравнениях с «Лестером»: «Сегодня эта история к нам применима. Но не стоит раздавать авансы, легко не будет»
345 минут назад
Мареска о Стерлинге и Дисаси: «Мой отец 50 лет работал рыбаком, с двух ночи до десяти утра. Вот это трудная ситуация, а не то, что игрок не выходит на поле»
42сегодня, 10:42
Головин, Дьокереш, Мхитарян – кто провалится в этом сезоне? Разбираемся с «Мяч Production»
сегодня, 10:00Видео
«Ливерпуль» – фаворит ЛЧ после 1-го тура по версии суперкомпьютера Opta. «Арсенал» – 2-й, «ПСЖ» – 3-й, «Барса» – 4-я, «Сити» – 5-й, «Реал» – 7-й
36сегодня, 10:27
Карасев назначен на матч «Краснодар» – «Зенит» в 9-м туре РПЛ, Иванов – на ВАР. «Спартак» и «Крылья» обслужит Левников
26сегодня, 10:27
Ко всем новостям
Последние новости
Ричардс не согласен с Каррагером, что «Челси» еще сильнее отстал от «Сити» и «Ливерпуля»: «Они выиграли клубный ЧМ, обыграв лучшую команду Европы – «ПСЖ». Джейми ответил: «Трофей Микки Мауса»
2 минуты назад
В «Серик Беледиеспор» Юрана двухмесячная задержка зарплаты. 50% акций клуба летом приобрел экс-инвестор «Химок» Садыгов (Sport Baza)
2 минуты назад
Экс-судья Федотов о рукопожатиях арбитров с тренерами: «Эксперимент пора заканчивать – это лицемерие. Станкович обнимает судью, а потом оскорбляет. Талалаев – то же самое»
420 минут назад
Жерсон не сыграет с «Краснодаром», сообщил Семак: «Начинает работать с «Зенитом» фрагментарно»
121 минуту назад
Риера об РПЛ: «Не хочу работать в «Динамо», ЦСКА и «Локомотиве». «Спартак» всегда был для меня первым клубом в России»
429 минут назад
Ткаченко о Гладышеве в Европе: «Его чемпионат – Бундеслига. Несколько директоров почти со слезами говорили, что не могут сделать сделку – с «Сандерлендом» было то же самое»
447 минут назад
Байрамян о 2:1: «Люблю играть против «Спартака», часто побеждаем его. Дело не в стоимости футболистов, трансферах, а в желании и характере, что «Ростов» и показал»
251 минуту назад
Обляков о ЦСКА: «Акцент на атаке – отличие от работы с Николичем. С Челестини мы стали играть в более атакующий футбол через короткий пас»
253 минуты назад
«Зенит» проведет гаражную распродажу игровой формы прошлых лет: «Возможность пополнить гардероб и внести вклад в сохранение окружающей среды»
457 минут назад
Семин о «Спартаке»: «Нет стабильности в игре и результатах – не только в этом сезоне. Топ-клуб должен держать высокий уровень»
1сегодня, 10:41