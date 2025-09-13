  • Спортс
Плющенко призвал Батракова переходить за границу: «Играть в топ-клубах и расти там. Он на голову-две выше всех»

Евгений Плющенко высоко отозвался об игре Алексея Батракова.

«Слежу за Батраковым. Мне он очень симпатичен. Умница!

Конечно, ему надо двигаться за границу, однозначно играть в топ-клубах и расти там. Он на голову-две выше всех.

Кирилл Глебов из ЦСКА тоже очень хороший футболист», – сказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию.

