«Челси» объявил о трансфере Эмега из «Страсбура». Форвард перейдет в 2026 году
«Челси» объявил о трансфере Эмануэля Эмега.
22-летний нападающий «Страсбура» перейдет в лондонский клуб в 2026 году.
В прошлом сезоне Эмега забил 14 мячей и сделал 3 результативные передачи в 27 матчах Лиги 1. В текущем чемпионате Франции на его счету один гол за две игры.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Челси»
