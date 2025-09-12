3

«Челси» объявил о трансфере Эмега из «Страсбура». Форвард перейдет в 2026 году

«Челси» объявил о трансфере Эмануэля Эмега.

22-летний нападающий «Страсбура» перейдет в лондонский клуб в 2026 году.

В прошлом сезоне Эмега забил 14 мячей и сделал 3 результативные передачи в 27 матчах Лиги 1. В текущем чемпионате Франции на его счету один гол за две игры.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Челси»
