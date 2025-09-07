«Гаттузо придал Италии твердость духа – то, чего не хватало». Мойзе Кин после 5:0 с Эстонией
Мойзе Кин рассказал, как изменилась сборная Италии при Дженнаро Гаттузо.
В дебютном матче тренера «скуадра адзурра» разгромила в пятницу Эстонию (5:0) в отборе ЧМ-2026.
«Что привнес Гаттузо? Тренер придал нам твердость духа – то, чего нам не хватало. Он привнес то, чего у нас не было.
Будем надеяться, что продолжим в том же духе», – сказал форвард сборной Италии в эфире Rai Sport.
Нули России с Иорданией – как вам?25727 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт журналиста Альфредо Педуллы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости