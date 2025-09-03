Рассмотрение дела Парти перенесли на 15 сентября. Обвиненный в изнасилованиях хавбек «Вильярреала» предстанет перед судом за день до матча с «Тоттенхэмом» в ЛЧ

Судебное заседание по делу Томаса Парти было перенесено.

Полузащитнику, арендованному «Вильярреалом » у «Арсенала », предъявлены обвинения по пяти эпизодам изнасилования, в том числе с анальным проникновением, и одному эпизоду сексуального насилия. По версии обвинения, предполагаемые преступления в отношении трех женщин были совершены в особняке Парти в Лондоне и в отеле в испанской Марбелье.

Футболист был освобожден под залог .Суд должен был рассмотреть дело 2 сентября.

Как сообщает Goal, рассмотрение дела было перенесено без объяснения причин. Парти предстанет перед судом Олд-Бейли 15 сентября – за день до матча «Вильярреала» с «Тоттенхэмом » в Лондоне в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.