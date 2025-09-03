«У Карпина все нормализуется 100%, нужно время. Убрать тренера – самое простое». Гранат о 9-м месте «Динамо»
Владимир Гранат оценил 9-е место «Динамо» в Мир РПЛ после 7 туров.
«Было ожидаемо, что «Динамо» недоберет очки на старте сезона, ведь пришли новые футболисты и тренер. Календарь у них не самый простой. Хочется, чтобы команда была выше в таблице и добирала очки.
100% у Карпина все нормализуется, просто нужно время. Убрать тренера – это самое простое. Надо дать время, а Валерию Георгиевичу использовать его с пользой», – сказал бывший защитник «Динамо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
