«У Карпина все нормализуется 100%, нужно время. Убрать тренера – самое простое». Гранат о 9-м месте «Динамо»

Владимир Гранат оценил 9-е место «Динамо» в Мир РПЛ после 7 туров.

«Было ожидаемо, что «Динамо» недоберет очки на старте сезона, ведь пришли новые футболисты и тренер. Календарь у них не самый простой. Хочется, чтобы команда была выше в таблице и добирала очки.

100% у Карпина все нормализуется, просто нужно время. Убрать тренера – это самое простое. Надо дать время, а Валерию Георгиевичу использовать его с пользой», – сказал бывший защитник «Динамо ».