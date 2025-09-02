«Жирона» арендовала Ливаковича у «Фенербахче»

Доминик Ливакович перешел в «Жирону» на правах аренды.

Испанский клуб объявил об аренде 30-летнего хорватского голкипера у «Фенербахче » до конца сезона.

В прошлом сезоне Ливакович провел 22 матча в чемпионате Турции, 9 раз отстояв на ноль. Его статистика – здесь .

Изображение: gironafc.cat

Эдерсон за 13-14 млн евро переходит в «Фенербахче». Вратарь играл за «Ман Сити» с 2017 года и 6 раз выиграл АПЛ