«Жирона» арендовала Ливаковича у «Фенербахче»

Доминик Ливакович перешел в «Жирону» на правах аренды.

Испанский клуб объявил об аренде 30-летнего хорватского голкипера у «Фенербахче» до конца сезона. 

В прошлом сезоне Ливакович провел 22 матча в чемпионате Турции, 9 раз отстояв на ноль. Его статистика – здесь

Источник: сайт «Жироны»
Источник: сайт «Жироны»
