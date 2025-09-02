«Жирона» арендовала Ливаковича у «Фенербахче»
Доминик Ливакович перешел в «Жирону» на правах аренды.
Испанский клуб объявил об аренде 30-летнего хорватского голкипера у «Фенербахче» до конца сезона.
В прошлом сезоне Ливакович провел 22 матча в чемпионате Турции, 9 раз отстояв на ноль. Его статистика – здесь.
Изображение: gironafc.cat
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Жироны»
