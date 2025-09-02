«Бетис» арендовал Амрабата у «Фенербахче» без опции выкупа
Софьян Амрабат перешел в «Бетис» из «Фенербахче» на правах аренды.
Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, сделка не предусматривает опции выкупа. 29-летний полузащитник сам настаивал на переходе в «Бетис»
В прошлом сезоне на счету Амрабата 2 гола и 3 ассиста в 26 матчах чемпионата Турции. Его статистика – здесь.
Изображение: realbetisbalompie.es
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Бетиса»
