«Бетис» арендовал Амрабата у «Фенербахче» без опции выкупа

Софьян Амрабат перешел в «Бетис» из «Фенербахче» на правах аренды.

Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, сделка не предусматривает опции выкупа. 29-летний полузащитник сам настаивал на переходе в «Бетис »

В прошлом сезоне на счету Амрабата 2 гола и 3 ассиста в 26 матчах чемпионата Турции. Его статистика – здесь .

Изображение: realbetisbalompie.es