«Тоттенхэм» продал Хиля «Жироне» за 6+4 млн евро

Брайан Хиль перешел из «Тоттенхэма» в «Жирону».

Испанский клуб объявил о трансфере 24-летнего вингера. Стороны заключили контракт на 5 лет.

По информации The Athletic, сумма сделки составила 6 миллионов евро. Еще 4 млн евро каталонцы могут выплатить в качестве бонусов.

Прошлый сезон Хиль провел в «Жироне» на правах аренды. Его статистику можно найти здесь .