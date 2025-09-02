«Тоттенхэм» продал Хиля «Жироне» за 6+4 млн евро
Брайан Хиль перешел из «Тоттенхэма» в «Жирону».
Испанский клуб объявил о трансфере 24-летнего вингера. Стороны заключили контракт на 5 лет.
По информации The Athletic, сумма сделки составила 6 миллионов евро. Еще 4 млн евро каталонцы могут выплатить в качестве бонусов.
Прошлый сезон Хиль провел в «Жироне» на правах аренды. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Жироны»
