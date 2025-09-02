«Ливерпуль» отдал Эллиотта «Астон Вилле» в аренду с выкупом за 35 млн фунтов после 10 матчей

Харви Эллиотт перешел в «Астон Виллу» из «Ливерпуля».

Клуб из Бирмингема объявил о подписании 22-летнего полузащитника на правах аренды. Сделка содержит опцию выкупа, которая станет обязательной при выполнении обговоренного условия.

Как сообщает Джеймс Пирс, «Ливерпуль» получит 35 миллионов фунтов, если Эллиотт проведет 10 матчей за клуб из Бирмингема в сезоне-2025/26.

В минувшем сезоне Эллиотт провел 18 матчей в АПЛ , забив 1 гол и сделав две результативных передачи. С полной статистикой англичанина можно ознакомиться здесь .

Фото: avfc.co.uk