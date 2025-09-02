  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ливерпуль» отдал Эллиотта «Астон Вилле» в аренду с выкупом за 35 млн фунтов после 10 матчей
Фото
15

«Ливерпуль» отдал Эллиотта «Астон Вилле» в аренду с выкупом за 35 млн фунтов после 10 матчей

Харви Эллиотт перешел в «Астон Виллу» из «Ливерпуля».

Клуб из Бирмингема объявил о подписании 22-летнего полузащитника на правах аренды. Сделка содержит опцию выкупа, которая станет обязательной при выполнении обговоренного условия. 

Как сообщает Джеймс Пирс, «Ливерпуль» получит 35 миллионов фунтов, если Эллиотт проведет 10 матчей за клуб из Бирмингема в сезоне-2025/26.

В минувшем сезоне Эллиотт провел 18 матчей в АПЛ, забив 1 гол и сделав две результативных передачи. С полной статистикой англичанина можно ознакомиться здесь.

Фото: avfc.co.uk

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги34522 голоса
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Астон Виллы»
трансферы
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoХарви Эллиотт
logoАстон Вилла
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«ПСЖ» – главный фаворит ЛЧ по версии FourFourTwo. «Барселона» – 2-я, «Ливерпуль» – 3-й, «Реал» – 4-й, «Ман Сити» – 8-й
813 минут назад
«Обещаю биться за ромбик и наш великий «Спартак». Один за всех – все за одного!» Литвинов о новом контракте
1113 минут назад
Знаете, кто не проиграл «Реалу» ни в одном матче?
28 минут назадТесты и игры
Карпин про Умярова: «Лучший по возвратам мяча где? У своих ворот или у других? У нас есть другие игроки – Глебов, Черников. К кому стремиться? Гаттузо, Макелеле»
3829 минут назад
Ширер про Исака: «Неправильно бастовать, пока тебе платят зарплату. А вот Гехи все сделал правильно, но «Пэлас» его не отпустил, и это несправедливо. Все это плохо отразилось на футболе»
1135 минут назад
Гюндоган перешел из «Ман Сити» в «Галатасарай» бесплатно. Зарплата хавбека – 4,5 млн евро в год чистыми
2339 минут назадФото
Карпин не жалеет, что возглавил «Динамо»: «Я продолжаю работать. Бывает, что игроки не слышат – это может быть везде, хоть в «МЮ». Сколько ждать? Не знаю»
4451 минуту назад
Влап о критике из-за переговоров со «Спартаком»: «Тебя сразу разрывают на части со всех сторон. Люди, с которыми ты не общался 10 лет, вдруг начинают писать твоим отцу и матери»
2151 минуту назад
Литвинов и «Спартак» продлили контракт до 2029 года
13сегодня, 18:14Фото
У «Наполи» рекордные расходы на зарплаты в этом сезоне – 160 млн евро. За год траты выросли на 50 млн
17сегодня, 18:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Челси» вернул Сэмюэлс-Смита из «Страсбура» через месяц после продажи за 6,5 млн фунтов. Защитника отдали «Суонси» в аренду
24 минуты назад
Доннарумма взял 25-й номер в «Ман Сити». Под ним играл ушедший в «Интер» Аканджи
5 минут назадФото
ЦСКА бесплатно отдаст Агапова «Акрону» в аренду с опцией выкупа (Иван Карпов)
629 минут назад
Карпин о стримере Мэддисоне, критиковавшем «Динамо»: «Нет, не слышал»
1033 минуты назад
Радимов о судье матча ЦСКА – «Краснодар»: «Мажич должен извиниться перед всеми на федеральном канале: я виноват, что поставил этого арбитра, простите, что испортил праздник»
10сегодня, 18:26
Селюк про Карпина: «Разочарование десятилетия для фанатов «Динамо». При Личке боролись за титул, а сейчас... Это следующая отставка в РПЛ, и Карпин может забыть о клубах из топ-6»
11сегодня, 18:16
Пономарев о списке книг для футболистов: «А иностранцам что делать, все российские книги переводить на их язык? Не подумали. Это в духе советских времен. Но у нас все сами брали книги – а что было делать?»
11сегодня, 17:59
Переход Лапорта в «Атлетик» под вопросом из-за «Аль-Насра», поздно отправившего сведения в систему трансферов ФИФА. Возможно, защитника нельзя будет зарегистрировать до зимы
4сегодня, 17:55
Вратарь «Ман Сити» Ортега интересен «Трабзонспору»
7сегодня, 17:39
Трансфер Джорджа из «Челси» в «Фулхэм» за 22 млн фунтов сорвался из-за того, что Харри Уилсон не ушел из клуба
2сегодня, 17:26