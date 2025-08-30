«Монако» купил хавбека сборной Бельгии U21 Идумбо-Музамбо у «Севильи» за 10 млн евро

«Монако» подписал Станиса Идумбо-Музамбо.

Французский клуб объявил о переходе 20-летнего атакующего полузащитника из «Севильи». Стороны заключили контракт до 2030 года.

По информации журналиста Андреса Онрубии Рамоса, сумма сделки составила 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне Ла Лиги Идумбо-Музамбо провел 14 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Подробную статистику игрока сборной Бельгии U21 можно найти здесь .

Изображение: https://www.asmonaco.com/