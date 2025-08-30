«Монако» купил хавбека сборной Бельгии U21 Идумбо-Музамбо у «Севильи» за 10 млн евро
«Монако» подписал Станиса Идумбо-Музамбо.
Французский клуб объявил о переходе 20-летнего атакующего полузащитника из «Севильи». Стороны заключили контракт до 2030 года.
По информации журналиста Андреса Онрубии Рамоса, сумма сделки составила 10 миллионов евро.
В прошлом сезоне Ла Лиги Идумбо-Музамбо провел 14 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Подробную статистику игрока сборной Бельгии U21 можно найти здесь.
Изображение: https://www.asmonaco.com/
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Монако»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости