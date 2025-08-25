«Фиорентина» за 25 млн евро и бонусы купила лучшего бомбардира «Кальяри» Пикколи

«Фиорентина» подписала Роберто Пикколи.

Клуб из Флоренции объявил о трансфере 24-летнего нападающего «Кальяри».

Ранее сообщалось , что сумма сделки составит 25 миллионов евро без учета бонусов.

В прошлом сезоне Пикколи стал лучшим бомбардиром «Кальяри », забив 10 голов в 37 матчах Серии А. Его статистику можно найти здесь .