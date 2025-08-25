«Фиорентина» за 25 млн евро и бонусы купила лучшего бомбардира «Кальяри» Пикколи
«Фиорентина» подписала Роберто Пикколи.
Клуб из Флоренции объявил о трансфере 24-летнего нападающего «Кальяри».
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 25 миллионов евро без учета бонусов.
В прошлом сезоне Пикколи стал лучшим бомбардиром «Кальяри», забив 10 голов в 37 матчах Серии А. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Фиорентины»
