Быстров о Галицком: «Человек с большой буквы, у него правильное мировоззрение. У нас мало кто делает что-то для простых людей – не только в футболе»

Владимир Быстров назвал Сергея Галицкого человеком с большой буквы.

– Порадовались за «Краснодар», когда он стал чемпионом?

– Естественно. Это вообще было сказочно! Как сказочно было вспоминать высказывания Сергея Николаевича, что «нам не дадут» и т. д. Я тогда еще говорил – это бред, все зависит только от футболистов и руководителей. И оказался прав. Приятно.

– Поздравили Галицкого?

– Через прессу и его, и всех поздравил, но лично еще не говорили.

– Как вы к нему относитесь?

– У Галицкого правильное мировоззрение, не как у многих других. Он любит футбол, свою академию, вкладывает душу, делает это для людей. Мало кто у нас вообще делает что-то для простых людей – не только в футболе. Те, кто все это видел и мог прикоснуться к этому, знают, что это человек с большой буквы.

– Думали, что Мурад Мусаев станет тренером-чемпионом?

– Почему бы и нет? Галицкий давал ему первый шанс, он окреп, потом уехал и поработал в другой стране. Если президенту комфортно работать именно с Мусаевым, если они находят общий язык, и это приносит результат – значит, все хорошо и правильно, – сказал экс-полузащитник «Зенита», «Спартака» и «Краснодара».