Депутат Свищев о женщинах-судьях: «Они могут и должны работать в мужском футболе, вопрос о запрете никто ставить не будет. Они даже украшают футбол»

Дмитрий Свищев заявил, что женщины-судьи должны работать в мужском футболе.

– Какая ваша позиция по работе женщин‑арбитров в мужском футболе, как у депутата, связанного со спортом?

– Женщины могут и должны работать в мужском футболе. Эта практика применяется уже не первый год, она доказала, что женский пол может достойно представлять профессию арбитра и в целом футбол. У девушек‑арбитров нормальные физические данные, ничем не хуже мужчин.

Думаю, что женщины‑арбитры даже украшают футбол. Никто в ближайшее время не будет ставить вопрос о том, чтобы запретить женщинам‑арбитрам работать в мужском футболе, – сказал депутат Госдумы.

