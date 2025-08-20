«Милан» и «Лидс» оформили трансфер Окафора за 21 млн евро и бонусы, вингер прошел медосмотр. Объявление – в четверг
Ноа Окафор в ближайшее время станет футболистом «Лидса».
Сообщалось, что «Милан» продаст вингера за 21 млн евро плюс бонусы.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, итальянский и английский клубы уже подписали все необходимые документы, а швейцарец прошел медосмотр. О переходе «Лидс» объявит в четверг.
В прошлом сезоне Окафор выступал за «Милан», а также за «Наполи» на правах аренды. Он провел в общей сложности 15 матчей в Серии А и забил один гол.
Подробно со статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
