«Лидс» предложил «Милану» 20 млн евро за Окафора. Клубы близки к заключению сделки
Ноа Окафор близок к переходу из «Милана» в «Лидс».
Клуб АПЛ направил «Милану» предложение на 20 миллионов евро о трансфере 25-летнего вингера сборной Швейцарии.
Самому Ноа, также играющему на позиции центрального нападающего, предложен контракт до лета 2029 года с опцией продления до 2030-го.
Клубы ожидают одобрения со стороны игрока, после чего сделка может быть закрыта. На подписании футболиста настаивает тренер «Лидса» Даниэль Фарке.
На вторую часть прошлого сезона «Наполи» арендовал Окафора, но затем не стал его выкупать. В общей сложности швейцарец провел 15 матчей в Серии А-2024/25 и забил 1 гол, его подробная статистика – здесь.
