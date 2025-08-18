«Лидс» предложил «Милану» 20 млн евро за Окафора. Клубы близки к заключению сделки

Ноа Окафор близок к переходу из «Милана» в «Лидс».

Клуб АПЛ направил «Милану » предложение на 20 миллионов евро о трансфере 25-летнего вингера сборной Швейцарии.

Самому Ноа, также играющему на позиции центрального нападающего, предложен контракт до лета 2029 года с опцией продления до 2030-го.

Клубы ожидают одобрения со стороны игрока, после чего сделка может быть закрыта. На подписании футболиста настаивает тренер «Лидса » Даниэль Фарке .

На вторую часть прошлого сезона «Наполи» арендовал Окафора , но затем не стал его выкупать. В общей сложности швейцарец провел 15 матчей в Серии А-2024/25 и забил 1 гол, его подробная статистика – здесь .