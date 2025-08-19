«Борнмут» согласовал трансфер Адли из «Байера» за 29 млн евро

Амин Адли переходит из «Байера» в «Борнмут».

Клубы согласовали трансфер 25-летнего вингера за 29 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо .

Футболист «Байера » пройдет медосмотр для своей новой команды в ближайшие сутки.

В прошлом сезоне Бундеслиги марокканец провел 20 матчей и забил 2 гола. Его статистику можно найти здесь .