«Борнмут» согласовал трансфер Адли из «Байера» за 29 млн евро
Амин Адли переходит из «Байера» в «Борнмут».
Клубы согласовали трансфер 25-летнего вингера за 29 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо.
Футболист «Байера» пройдет медосмотр для своей новой команды в ближайшие сутки.
В прошлом сезоне Бундеслиги марокканец провел 20 матчей и забил 2 гола. Его статистику можно найти здесь.
А что теперь делать со Станковичем?26603 голоса
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости