Сын Черчесова не войдет в штаб отца в «Ахмате» – он будет селекционером (Иван Карпов)

Сын Станислава Черчесова не будет работать в «Ахмате» в качестве тренера.

Сегодня Черчесов-старший был назначен главным тренером грозненского клуба. Ранее Иван Карпов сообщил , что Станислав Черчесов-младший войдет в штаб отца. Позднее инсайдер уточнил, что Станислав будет помогать отцу не в тренерском штабе, а как селекционер. 30-летний специалист станет помощником спортивного директора «Ахмата » Руслана Газзаева .