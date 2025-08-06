Сын Черчесова не войдет в штаб отца в «Ахмате» – он будет селекционером (Иван Карпов)
Сын Станислава Черчесова не будет работать в «Ахмате» в качестве тренера.
Сегодня Черчесов-старший был назначен главным тренером грозненского клуба.
Ранее Иван Карпов сообщил, что Станислав Черчесов-младший войдет в штаб отца.
Позднее инсайдер уточнил, что Станислав будет помогать отцу не в тренерском штабе, а как селекционер.
30-летний специалист станет помощником спортивного директора «Ахмата» Руслана Газзаева.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
