Ягудин про РПЛ: «Убери легионеров, люди чуть подсуетятся, чтобы быть в команде. И надо бюджеты команд в лигах как-то равнять. Есть «Зенит» и есть «Балтика». Как бороться? Никак!»

Алексей Ягудин предложил убрать из Мир РПЛ легионеров и уравнять бюджеты команд.

«Надо быть футбольным экспертом, чтобы понимать корень проблемы. Потому что порой причина провала глубоко. Как я понимаю, а я не эксперт...

Мое мнение, что убери легионеров, люди чуть подсуетятся, чтобы быть в команде. Это мое мнение.

И надо бюджеты команд в лигах как-то равнять. Потому что вы понимаете, что есть «Зенит » и есть «Балтика ». Как бороться? Никак!» – сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию.