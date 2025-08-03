Ягудин про РПЛ: «Убери легионеров, люди чуть подсуетятся, чтобы быть в команде. И надо бюджеты команд в лигах как-то равнять. Есть «Зенит» и есть «Балтика». Как бороться? Никак!»
Алексей Ягудин предложил убрать из Мир РПЛ легионеров и уравнять бюджеты команд.
«Надо быть футбольным экспертом, чтобы понимать корень проблемы. Потому что порой причина провала глубоко. Как я понимаю, а я не эксперт...
Мое мнение, что убери легионеров, люди чуть подсуетятся, чтобы быть в команде. Это мое мнение.
И надо бюджеты команд в лигах как-то равнять. Потому что вы понимаете, что есть «Зенит» и есть «Балтика». Как бороться? Никак!» – сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
