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«Спартак» поздравил Максименко с 200-м матчем: «Саша догнал Черчесова по числу игр за красно-белых. Желаем продолжать успешно защищать ворота родного клуба»

«Спартак» поздравил Александра Максименко с 200-м матчем за клуб.

«Александр Максименко провел 200 матчей за «Спартак». Воспитанник нашей Академии и лишь пятый вратарь в истории «Спартака» с таким достижением.

Саша догнал Станислава Черчесова по числу игр за красно-белых. Поздравляем и желаем продолжать успешно защищать ворота родного клуба!» – говорится в сообщении «Спартака».

Вчера «Спартак» дома проиграл «Балтике» (0:3) во 2-м туре Мир РПЛ, играя вдевятером после 58-й минуты. Максименко защищал ворота.

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Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Спартака»
logoАлександр Максименко
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoСтанислав Черчесов
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