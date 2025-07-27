«Спартак» поздравил Максименко с 200-м матчем: «Саша догнал Черчесова по числу игр за красно-белых. Желаем продолжать успешно защищать ворота родного клуба»
«Спартак» поздравил Александра Максименко с 200-м матчем за клуб.
«Александр Максименко провел 200 матчей за «Спартак». Воспитанник нашей Академии и лишь пятый вратарь в истории «Спартака» с таким достижением.
Саша догнал Станислава Черчесова по числу игр за красно-белых. Поздравляем и желаем продолжать успешно защищать ворота родного клуба!» – говорится в сообщении «Спартака».
Вчера «Спартак» дома проиграл «Балтике» (0:3) во 2-м туре Мир РПЛ, играя вдевятером после 58-й минуты. Максименко защищал ворота.
Кого в АПЛ уволят первым?26347 голосов
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Спартака»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости