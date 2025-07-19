«Шэньхуа» впервые за 17 лет обыграл «Гоань» в Пекине. Команда не брала там очки с 2009-го

«Шанхай Шэньхуа» обыграл «Гоань» в 17-м туре Суперлиги Китая (3:1).

Спортс’’ показал матч в прямом эфире, прокомментировали Артем Терентьев и Вадим Лукомский. На 7-й минуте Луис Асуэ вывел шанхайцев вперед, замкнув головой навес с фланга, на 21-й У Си удвоил преимущество гостей. На 26-й минуте Гуга голом со штрафного сократил отставание «Гоаня». На 8-й добавленной минуте ко второму тайму Юй Ханьчао забил третий мяч гостей.

«Шэньхуа» набрал очки против «Гоаня» в Пекине впервые за 16 лет: такого не происходило с мая 2009-го, тогда команды сыграли вничью (0:0). Прошлая выездная победа «Шанхая» случилась годом ранее, в 2008-м (2:0).

В 2022-м шанхайцы обыграли соперника в гостях (2:0), но матч проводился на нейтральном поле без зрителей из-за пандемии коронавируса, поэтому та игра обычно не учитывается.

В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 23 июля примет «Хэнань» в 1/4 финала Кубка Китая, а 27 июля команды встретятся в чемпионате страны – Спортс’’ покажет матч в прямом эфире, начало в 14:35 по московскому времени.

Полная запись матча с комментарием Терентьева и Лукомского