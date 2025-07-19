«Лестер» и «Кельн» проведут благотворительный матч в Граце, где экс-ученик убил 10 человек в школе и покончил с собой. Деньги от продажи билетов пойдут родительскому комитету

«Лестер» и «Кельн» проведут благотворительный матч в Австрии.

Команды проведут товарищеский матч в Граце 25 июля в поддержку родительского комитета местной федеральной гимназии для старших классов.

10 июня 21-летний бывший ученик школы Артур Ахляйтнер открыл стрельбу сначала на территории школы, а затем в двух классах на втором этаже. В результате погибли девять учеников, одна учительница скончалась в больнице. После нападения Ахляйтнер совершил суицид в туалете. Это убийство стало самым масштабным по числу жертв в современной истории Австрии.

Все средства, вырученные от продажи билетов на игру «Кельна » и «Лестера », пойдут в пользу комитета родителей школьников, при этом оба клуба и IFCS (австрийская организация, помогающая клубам в организации футбольных лагерей) дополнительно пожертвуют по 5000 евро.