«Арсенал» согласовал переход Москеры из «Валенсии». Лондонцы заплатят до 20 млн евро вместе с бонусами

Кристиан Москера переходит в «Арсенал».

Английский клуб достиг договоренности с «Валенсией» о трансфере 21-летнего центрального защитника, сообщает Фабрицио Романо.

«Арсенал » выплатит 15 миллионов евро плюс бонусы. Общая сумма трансфера может достигнуть 20 миллионов. Футболист подпишет долгосрочный контракт с лондонцами.

В прошлом сезоне Кристиан Москера провел 37 матчей в Ла Лиге и забил один гол.