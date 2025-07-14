«Арсенал» согласовал переход Москеры из «Валенсии». Лондонцы заплатят до 20 млн евро вместе с бонусами
Кристиан Москера переходит в «Арсенал».
Английский клуб достиг договоренности с «Валенсией» о трансфере 21-летнего центрального защитника, сообщает Фабрицио Романо.
«Арсенал» выплатит 15 миллионов евро плюс бонусы. Общая сумма трансфера может достигнуть 20 миллионов. Футболист подпишет долгосрочный контракт с лондонцами.
В прошлом сезоне Кристиан Москера провел 37 матчей в Ла Лиге и забил один гол.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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