«В «ПСЖ» считают, что избавились от проблемы в лице Мбаппе и передали ее «Реалу». Игра парижан в обороне трансформировалась». Журналист As Габилондо о форварде
В «ПСЖ» считают, что избавились от проблемы в лице Килиана Мбаппе.
Об этом в программе Carrusel заявил журналист As Ариц Габилондо.
«В команде произошла трансформация игры в обороне, связанная с уходом Мбаппе и переходом Дембеле на позицию ложной девятки.
Более того, сообщалось такое – внутри «ПСЖ» считают, что парижане избавились от проблемы в лице Мбаппе и передали ее «Реалу», – заявил Габилондо.
Журналист отметил: «Время показывает, что у «Реала» та же проблема, что была у «ПСЖ», у которого ее больше нет».
Также подчеркивается, что команда Луиса Энрике теперь «действует как единое целое, потому что игроки поняли все, что хотел воплотить тренер».
Энрике о «ПСЖ»: «Мы должны быть командой с 11 звездами, а не с одной. И мы хотим таких звезд, которые служат команде»
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Cadena SER
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости