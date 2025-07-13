«В «ПСЖ» считают, что избавились от проблемы в лице Мбаппе и передали ее «Реалу». Игра парижан в обороне трансформировалась». Журналист As Габилондо о форварде

В «ПСЖ» считают, что избавились от проблемы в лице Килиана Мбаппе.

Об этом в программе Carrusel заявил журналист As Ариц Габилондо.

«В команде произошла трансформация игры в обороне, связанная с уходом Мбаппе и переходом Дембеле на позицию ложной девятки.

Более того, сообщалось такое – внутри «ПСЖ» считают, что парижане избавились от проблемы в лице Мбаппе и передали ее «Реалу», – заявил Габилондо.

Журналист отметил: «Время показывает, что у «Реала » та же проблема, что была у «ПСЖ», у которого ее больше нет».

Также подчеркивается, что команда Луиса Энрике теперь «действует как единое целое, потому что игроки поняли все, что хотел воплотить тренер».

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