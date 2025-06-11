Денис Глушаков: «Зенит» давал 20 млн евро за меня. «Локомотив» поднял отступные с 30 до 60 млн – боялись, что меня купят после Данни»
Денис Глушаков заявил, что «Зенит» предлагал за него 20 млн евро «Локомотиву».
– Какая стоимость у тебя была на пике?
– В «Спартак» меня продали за 9 миллионов евро [в 2013 году], если не ошибаюсь. «Зенит» за меня давал 20 млн евро, когда был в «Локомотиве».
Переподписывая контракт с «Локомотивом», мне отступные подняли с 30 миллионов евро до 60. Это типа «махинация» была, так как в тот момент «Зенит» купил Данни [за 30 млн евро], и все боялись, что меня тоже купит.
Таким образом, «Локо» перестраховался. А в «Спартаке» отступные были плюс-минус такие же.
Еще знаю, что когда Керимов был в «Анжи», меня Хиддинк очень хотел видеть у себя в команде, пытался пригласить, – заявил 38-летний Глушаков.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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