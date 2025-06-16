Сборная России может сыграть с Чили в ноябре. Переговоры – на продвинутой стадии (Sport24)

Сборная России может сыграть с командой Чили.

Товарищеский матч национальных команд может пройти в ноябре, пишет Sport24.

«Переговоры по игре находятся в продвинутой стадии. Стороны обсуждают организационные детали, включая дату и место проведения встречи», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В июне сборная России сыграла вничью с командой Нигерии (1:1) и обыграла сборную Беларуси (4:1).