Сборная России может сыграть с Чили в ноябре. Переговоры – на продвинутой стадии (Sport24)
Сборная России может сыграть с командой Чили.
Товарищеский матч национальных команд может пройти в ноябре, пишет Sport24.
«Переговоры по игре находятся в продвинутой стадии. Стороны обсуждают организационные детали, включая дату и место проведения встречи», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В июне сборная России сыграла вничью с командой Нигерии (1:1) и обыграла сборную Беларуси (4:1).
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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