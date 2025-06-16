«Борнмут» за 14 млн фунтов купил левого защитника «Ренна» Трюффера

Левый защитник «Ренна» Адриен Трюффер перешел в «Борнмут».

23-летний француз заключил с «вишнями» контракт до лета 2030 года.

Ранее сообщалось , что «Борнмут » заплатит «Ренну » 14 миллионов фунтов за Адриена , который заменит в клубе АПЛ переходящего в «Ливерпуль» Милоша Керкеза.

В сезоне-2024/25 Трюффер провел 33 матча в Лиге 1, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Его подробная статистика выступлений – здесь .

Фото: x.com/afcbournemouth