«Борнмут» за 14 млн фунтов купил левого защитника «Ренна» Трюффера
Левый защитник «Ренна» Адриен Трюффер перешел в «Борнмут».
23-летний француз заключил с «вишнями» контракт до лета 2030 года.
Ранее сообщалось, что «Борнмут» заплатит «Ренну» 14 миллионов фунтов за Адриена, который заменит в клубе АПЛ переходящего в «Ливерпуль» Милоша Керкеза.
В сезоне-2024/25 Трюффер провел 33 матча в Лиге 1, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Его подробная статистика выступлений – здесь.
Фото: x.com/afcbournemouth
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Борнмута»
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