Фото
1

«Борнмут» за 14 млн фунтов купил левого защитника «Ренна» Трюффера

Левый защитник «Ренна» Адриен Трюффер перешел в «Борнмут».

23-летний француз заключил с «вишнями» контракт до лета 2030 года.

Ранее сообщалось, что «Борнмут» заплатит «Ренну» 14 миллионов фунтов за Адриена, который заменит в клубе АПЛ переходящего в «Ливерпуль» Милоша Керкеза.

В сезоне-2024/25 Трюффер провел 33 матча в Лиге 1, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Его подробная статистика выступлений – здесь.

Фото: x.com/afcbournemouth

Чего добьется Карпин в «Динамо»?24726 голосов
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Борнмута»
трансферы
logoРенн
logoБорнмут
logoАдриен Трюффер
logoпремьер-лига Англия
logoлига 1 Франция
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Керкез из «Борнмута» – новый ЛЗ «Ливерпуля». Кого берут за 50 млн?
4112 июня, 10:20
«Борнмут» за 14 млн фунтов купит Трюффера из «Ренна» на замену переходящему в «Ливерпуль» Керкезу
1010 июня, 01:59
«Штутгарт» за 12 млн евро купил Ассиньона из «Ренна». Защитник набрал 3+4 в 32 матчах в прошлом сезоне Лиги 1
26 июня, 08:57
«Ювентус» получит около 4 млн евро за трансфер Хейсена в «Реал». «Борнмут» должен туринцам 10% от прибыли
2318 мая, 16:20
Хейсен перешел в «Реал» из «Борнмута» за 50 млн фунтов. Контракт защитника – до 2030 года
10617 мая, 10:03
Главные новости
Агент Глебова опроверг информацию о ставках на спорт: «Полный бред, Кирилл этим не занимается. Если будут конкретные обвинения, то будем разбираться, естественно»
1239 минут назад
Лапорта не стал показывать Эстеладу во время похода на гору Монтсеррат в честь 125-летия «Барсы». Президент «блауграны» свернул флаг, чтобы на фото не было видно звезды
850 минут назад
Симеоне демонстративно поаплодировал судье Ковачу после отмены гола «Атлетико» в ворота «ПСЖ» в матче КЧМ
752 минуты назадФото
Канисарес о КЧМ: «Упущена прекрасная возможность отдохнуть, игрокам лучше быть в отпуске, чтобы все могли выступить на 100% в следующем сезоне. Посмотрим, не заплатят ли они за это травмами»
852 минуты назад
Девушка Мэддисона снова беременна двойней. У пары родились разнояйцевые близнецы в 2023-м
44сегодня, 10:17Фото
⚽️+🌍+🧠 = меняем знания на призы
сегодня, 10:00Спецпроект
«Ливерпуль» хочет за Нуньеса 60 млн евро. Форвард интересен «Наполи» и «Милану» (Corriere dello Sport)
57сегодня, 09:55
ЦСКА просит за Кисляка 20-25 млн евро. Хавбек интересен «Фенербахче» (Экрем Конур)
75сегодня, 09:39
Орлов о Карпине в «Динамо»: «Не совсем понятно, за какие заслуги – его «Ростов» стал 8-м. Чтобы стать чемпионом, нужен бюджет – не знаю, справится клуб или нет»
67сегодня, 09:38
Иран может не сыграть со сборной России из-за конфликта с Израилем (Sport24)
36сегодня, 09:37
Ко всем новостям
Последние новости
«Комо» за 17+5 млн евро купил лучшего ассистента хорватской лиги Батурину у «Динамо» Загреб
311 минут назадФото
Матч «ПСЖ» на КЧМ посмотрели 3,8 млн зрителей во Франции – больше, чем финал Кубка или игру сборной за 3-е место в Лиге наций
211 минут назад
Облак о разгроме от «ПСЖ»: «Судья принимал решения не в пользу «Атлетико» в ключевых моментах, не понимаю желтых и удаления Лангле. Нельзя жаловаться при 0:4, соперник был сильнее»
115 минут назад
В РФС рассматривают вариант проведения стыков между «Волгарем» и «Челябинском» за выход в Первую лигу – матчи вторых с «Машуком» не состоятся из-за отсутствия лицензии у соперника
523 минуты назадВидео
Английский «Льюис», практикующий равную оплату для мужчин и женщин, просит у фанатов 120 тысяч фунтов, чтобы избежать банкротства. Денег не хватает на содержание стадиона и уплату счетов
531 минуту назад
21 человек в «Салернитане» пострадал от пищевого отравления. Людей госпитализировали из аэропорта после матча плей-офф Серии B с «Сампдорией». Клуб просит перенести ответную игру
239 минут назад
Витинья о жаре в США после 4:0 «ПСЖ»: «Атлетико» немного сложнее, потому что они играют без мяча. Обеим командам было непросто»
1сегодня, 10:31
«Лацио» и Педро продлили контракт до 2026 года. 37-летний испанец забил 10 голов в 30 матчах Серии А
3сегодня, 10:29
Белезоглу о Гюлере в «Реале»: «С приходом Алонсо мы увидим другого Арду, более опытного. Уже с первого паса было понятно, что он почти совершенный игрок»
4сегодня, 10:19
Фонт о «Барсе»: «Руководство все больше отворачивается от людей, вводит их в заблуждение. Клуб должен принадлежать своим болельщкам, иначе его вообще не будет»
6сегодня, 10:18